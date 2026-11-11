Два тела размером с Плутон столкнулись и оставили загадочный след длиной 150 млрд километров

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Космический телескоп Hubble помог разгадать загадку гигантского пылевого облака в системе звезды Бета Живописца. Структура, получившая название «Кошачий хвост», может быть следом столкновения двух небесных тел размером с Плутон. Однако новые наблюдения показали, что облако устроено совсем не так, как предполагали астрономы.

Звезда находится примерно в 63 световых годах от Земли, а протяжённость необычной структуры достигает 1000 астрономических единиц — около 150 млрд километров. Ранее её удавалось наблюдать только инфракрасными приборами James Webb. Теперь Hubble впервые обнаружил отражённый от пыли видимый свет и помог определить состав облака.

Оказалось, что пылевые частицы имеют размер около микрометра и отличаются необычайно пористой структурой. Они почти полностью состоят из углеродистого органического вещества, которое поглощает видимый свет. Учёные предполагают, что при столкновении крупных тел углерод мог испариться, а затем снова сконденсироваться при охлаждении. Это могло привести к образованию крайне рыхлых частиц.

Но самое неожиданное открытие касается расположения «Кошачьего хвоста». Прежние наблюдения указывали, что он вытягивается примерно на тысячу астрономических единиц за звездой. Совместный анализ снимков Hubble и James Webb показал, что структура может простираться преимущественно вбок относительно Земли. Кроме того, исследователи обнаружили деформацию окружающего пылевого облака, которую связывают с воздействием газового гиганта Beta Pictoris b массой примерно в десять Юпитеров.

Источник: sciencedaily