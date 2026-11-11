Два тела размером с Плутон столкнулись и оставили загадочный след длиной 150 млрд километров

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Космический телескоп Hubble помог разгадать загадку гигантского пылевого облака в системе звезды Бета Живописца. Структура, получившая название «Кошачий хвост», может быть следом столкновения двух небесных тел размером с Плутон. Однако новые наблюдения показали, что облако устроено совсем не так, как предполагали астрономы.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Звезда находится примерно в 63 световых годах от Земли, а протяжённость необычной структуры достигает 1000 астрономических единиц — около 150 млрд километров. Ранее её удавалось наблюдать только инфракрасными приборами James Webb. Теперь Hubble впервые обнаружил отражённый от пыли видимый свет и помог определить состав облака.

Оказалось, что пылевые частицы имеют размер около микрометра и отличаются необычайно пористой структурой. Они почти полностью состоят из углеродистого органического вещества, которое поглощает видимый свет. Учёные предполагают, что при столкновении крупных тел углерод мог испариться, а затем снова сконденсироваться при охлаждении. Это могло привести к образованию крайне рыхлых частиц.

Но самое неожиданное открытие касается расположения «Кошачьего хвоста». Прежние наблюдения указывали, что он вытягивается примерно на тысячу астрономических единиц за звездой. Совместный анализ снимков Hubble и James Webb показал, что структура может простираться преимущественно вбок относительно Земли. Кроме того, исследователи обнаружили деформацию окружающего пылевого облака, которую связывают с воздействием газового гиганта Beta Pictoris b массой примерно в десять Юпитеров.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 155 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Наука и космос 244 9486 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор набора ОЗУ ADATA XPG ARMAX DDR5 32 ГБ – сдержанное оформление и отсутствие излишеств

Пока большинство производителей ориентируются на броский игровой стиль и множество светодиодной подсветки, немалая доля пользователей предпочитает строгие, надёжные и незаметные варианты. Именно...

Тамагояки: как обычный омлет превращается в японский рулет из множества тонких слоёв

Обычный омлет готовят так, будто хотят как можно скорее превратить жидкое яйцо в единую мягкую массу. С тамагояки всё наоборот. Здесь яйцу не дают стать одним большим пластом. Его наливают...

Почему Тунгусский угольный бассейн до сих пор остаётся нетронутым, хотя он имеет огромные запасы

Под сибирской тайгой и тундрой скрывается один из крупнейших угольных бассейнов планеты. Тунгусский угольный бассейн занимает площадь свыше одного миллиона квадратных километров, простираясь...

Зачем во Франции построили огромную печь, которую нагревает Солнце

Чтобы нагреть металл до высокой температуры, обычно сжигают топливо или используют электричество. Во французских Пиренеях для этого построили сооружение с огромным вогнутым зеркалом. Перед ним...

Садовое кресло на высоте 4880 метров: история необычного полёта Ларри Уолтерса

В садовом кресле обычно сидят на газоне или веранде, но летом 1982 года одно такое кресло заметили пилоты пассажирских самолётов над Калифорнией. В нём находился 33-летний Ларри Уолтерс, а над ним...