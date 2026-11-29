В России прорабатывают сразу два масштабных проекта спутниковой связи, которые в перспективе могут закрыть потребность в широкополосном доступе — в том числе в удалённых и труднодоступных регионах. Речь идёт о системе «Рассвет» и проекте «Инносеть»: они не дублируют друг друга, а дополняют по задачам и зонам покрытия.

Проект «Рассвет» — наиболее крупный по масштабу: к 2035 году группировка должна насчитывать 924 спутника. Основная цель — создать устойчивую низкоорбитальную сеть для передачи данных и обеспечить связь там, где наземная инфраструктура экономически невыгодна или технически невозможна. За счёт большого числа аппаратов система сможет поддерживать высокую пропускную способность и низкую задержку сигнала — параметры, критически важные для видеосвязи, телемедицины, дистанционного образования и работы промышленных объектов.

«Инносеть» — более узкоспециализированный проект: к 2036 году планируется развернуть группировку из 240 аппаратов. В отличие от «Рассвета», эта система ориентирована не столько на массовый интернет для частных пользователей, сколько на отраслевые и государственные задачи: связь для транспорта, логистики, экстренных служб, а также интеграцию с системами мониторинга и IoT-сетями. Такой подход позволяет гибко распределять ресурсы: «Рассвет» закрывает потребности массового сегмента, а «Инносеть» обеспечивает надёжную связь для критической инфраструктуры.

С технической стороны оба проекта опираются на современные решения: аппараты проектируют с расчётом на длительный срок службы, используют межспутниковые лазерные линии связи для передачи данных между спутниками и минимизации задержек, а также предусматривают модульную архитектуру — это упрощает обновление орбитальной группировки без полной замены парка. Важное условие — совместимость с существующими наземными станциями и возможность работы в единой экосистеме связи.

Для экономики и инфраструктуры страны эффект от развёртывания таких систем может быть значительным. Во-первых, появится надёжный канал связи для удалённых населённых пунктов, вахтовых посёлков, морских и речных судов, авиации и наземного транспорта. Во-вторых, отрасли, зависящие от передачи больших объёмов данных (добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство), получат стабильную связь для телеметрии, управления техникой и удалённого контроля. В-третьих, такие проекты стимулируют развитие собственных технологий: от производства спутников и средств выведения до наземного оборудования и ПО для управления группировками.

Источник: Первый технический