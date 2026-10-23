Древний ледник площадью с Грецию сдерживал три ледниковых щита — его исчезновение ускорило отступление льда

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Около 20 тысяч лет назад плавучий ледник площадью 150 тысяч км² сдерживал движение сразу трёх крупных ледниковых щитов в районе Гренландии и северной Канады. Исследование морского дна Баффинова залива показало, что толщина этой ледяной платформы могла достигать 2,1 км, а её исчезновение сопровождалось ускоренным отступлением ледников.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Площадь древнего шельфа составляла около 150 тысяч км² — это сопоставимо с территорией Греции. Он занимал практически весь Баффинов залив между Гренландией и Канадой и механически поддерживал Лаврентийский, Иннуитский и Гренландский ледниковые щиты. Плавучий лёд тормозил движение наземных ледников к океану, ограничивая сброс ледяной массы в море.

Учёные обнаружили следы древнего шельфа во время пятинедельной научной экспедиции в Баффинов залив. Изначально исследователи собирались изучить донные отложения, чтобы выяснить причины отступления Гренландского ледникового щита в конце последнего ледникового периода. Однако картирование рельефа дна с помощью гидролокатора выявило протяжённые структуры, оставленные льдом.

По этим следам команда реконструировала размеры ледяной платформы. С учётом изменений относительного уровня моря её толщину оценили в 1400-2100 м. Это как минимум на 800 м больше толщины любого ранее известного ледникового шельфа Северного полушария, согласно оценке исследователей.

Анализ донных отложений позволил предположить, что древняя ледяная платформа разрушилась примерно за 500-1000 лет. После потери этой опоры окружающие ледниковые щиты стали быстрее отступать в сторону океана. Их дальнейшее таяние внесло вклад в подъём уровня моря после последнего ледникового периода.

Для современной климатологии эта история важна прежде всего как пример того, насколько сильно плавучий лёд способен влиять на устойчивость ледников на суше. Сегодня шельфы Антарктиды выполняют сходную функцию: они сдерживают движение ледников к океану. Если такая опора ослабевает или исчезает, поток льда с суши может ускориться.

Авторы исследования рассчитывают, что реконструкция древнего шельфа поможет уточнить модели поведения антарктических ледников и оценивать возможные изменения уровня мирового океана. Работа не устанавливает конкретных сроков или величины будущего подъёма моря, но показывает, что разрушение крупной ледяной платформы способно перестроить динамику целой системы ледников.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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