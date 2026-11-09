Древний кашалот длиной 2,7 метра удивил учёных: обе ноздри оказались на одной стороне черепа

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| Новость | Наука и космос

Около 6 млн лет назад у берегов Южной Америки обитал небольшой кашалот с необычно искривлённой головой. Его череп оказался настолько асимметричным, что исследователи считают его самым необычным среди известных китообразных. Строение головы помогало животному охотиться на добычу непосредственно у морского дна.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Новый вид получил название Scaphokogia huachafo. Его описала международная группа учёных под руководством исследователей Цюрихского университета. Длина животного составляла около 2,7 м. Ископаемый череп датируется поздним миоценом — периодом от 6,3 до 5,6 млн лет назад.

Необычная форма не была следствием повреждения окаменелости. Обе костные ноздри находились полностью со смещением влево, а лицевые кости заметно различались по размеру и расположению. Асимметрия затрагивала также область глазниц и соединение черепа с позвоночником. Исследователи исключили деформацию при окаменении: на костях нет переломов, патологических изменений и следов механического повреждения.

Строение головы указывает на специализацию к поиску пищи на мелководье. Массивная трубчатая морда состояла из плотной костной ткани и частично окостеневшего хряща. Она была наклонена вниз на 31 градус, а подвижное соединение шеи с черепом позволяло опускать голову под углом до 55 градусов. Увеличенная масса костей смещала центр тяжести вперёд и вниз, помогая животному удерживать морду возле грунта.

Учёные предполагают, что кит использовал эхолокацию для обнаружения добычи, скрытой в мягком донном осадке. В отличие от современных кашалотов, которые охотятся преимущественно на кальмаров в глубоких водах, Scaphokogia huachafo был приспособлен к поиску пищи на морском дне.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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