Домашние кошки могут переносить опасного для человека паразита — новое исследование

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Анализ данных ветеринарных лабораторий показал, что домашние кошки могут выступать носителями штаммов кишечного паразита Giardia duodenalis, способных заражать людей. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PLOS ONE, присутствие этого микроорганизма зафиксировано у 6,3% обследованных домашних питомцев, при этом 18,5% выявленных изолятов принадлежат к зоонозным генетическим группам.

Автор: hang niu Источник: unsplash.com

В научной работе использованы результаты ПЦР-тестирования 157616 образцов фекалий кошек из 49 штатов США, округа Колумбия и пяти провинций Канады, собранных сетью лабораторий Antech Diagnostics с марта 2022 года по август 2023 года. Из 9962 положительных проб в 1840 случаях (18,5%) обнаружены генетические линии (ассамблеи) A или B. В пересчете на весь массив исследованных животных доля кошек с потенциально опасными для человека штаммами составила 1,2%.

Микроорганизм Giardia duodenalis вызывает лямблиоз — кишечную инфекцию млекопитающих. Внутри этого вида биологи выделяют восемь основных генетических групп, обозначаемых буквами от A до H. Большинство инфицированных кошек являлись носителями группы F, специфичной исключительно для кошачьих и не представляющей опасности для человека. Однако линии A и B способны заражать широкий круг хозяев, включая людей, вызывая диарею, спазмы в кишечнике и тошноту. У кошек инвазия часто протекает в субклинической (бессимптомной) форме.

Карта распространения Giardia duodenalis у кошек в США.
Карта распространения Giardia duodenalis у кошек в США.
Автор: Wingerd et al. Источник: journals.plos.org

Авторы работы зафиксировали статистические различия в распространенности паразита. Наиболее высокая доля положительных результатов отмечена у котят в возрасте до одного года — 10,7%, тогда как у животных старше десяти лет она составила 1,3%. Среди инфицированных котят зоонозные линии присутствовали в 19,7% случаев. У некастрированных особей паразит выявлялся чаще (9%), чем у стерилизованных (5%). Сезонный анализ показал максимальную частоту заражения в зимние месяцы (8,1%) и минимальную — летом (4,6%).

Ученые указывают на важность планового ветеринарного контроля методом ПЦР для своевременного обнаружения возбудителя. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и ветеринарные специалисты рекомендуют регулярно убирать кошачий лоток, мыть руки после контакта с ним, дезинфицировать инвентарь и содержать питомцев внутри помещений для снижения вероятности передачи инфекции.

Источник: plos.org

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