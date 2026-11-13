Добыча металлов на астероидах обрушит цены на платину и ускорит переход к зеленой энергетике

Исследователи из MIT смоделировали влияние добычи металлов на астероидах на мировой рынок. Сейчас более 80 процентов запасов платины и палладия заперты в глубоких шахтах ЮАР и России. Добыча требует огромных затрат, тяжелого труда и наносит вред экологии.

Художественная иллюстрация: космический аппарат у металлического астероида Психея. Автор: NASA/JPL-Caltech Источник: www.universetoday.com

Калифорнийский стартап AstroForge предлагает добывать сырье в космосе. Небольшие зонды будут цепляться к металлическим астероидам магнитами. Лазеры испарят кору, а встроенный завод отделит ценные металлы от никеля и железа. Капсулы с грузом вернутся на Землю. Ученые Роберт Нахтриб и Стивен Смит построили модель развития рынка на 20 лет. Сначала начнется космическая золотая лихорадка. Дефицит сохранит высокие цены, а первые компании получат сверхприбыль.

Затем наступит обвал. Космического сырья станет больше, чем земного. За 15 лет цены упадут более чем на 75 процентов. Высокозатратные шахты Северной Америки, России и ЮАР станут нерентабельными. Дешевые металлы платиновой группы ускорят производство водородных электролизеров. Это поможет переходу к зеленой энергетике. Кроме того, снизится потребность в опасном труде в глубоких шахтах и токсичных отходах.

Источник: Universe Today