Динозавр сохранил кровь на 115 миллионов лет: учёные нашли следы гемоглобина в окаменелости

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В костях динозавра, жившего 115 миллионов лет назад на территории современной Бразилии, обнаружили минерализованные структуры, похожие на эритроциты, и химические соединения, связанные с гемоглобином. Находка может стать самым древним свидетельством сохранения кровяных клеток у динозавров. Результаты международной исследовательской группы под руководством специалистов австралийского Университета Кёртина опубликованы в журнале PNAS.

Объектом исследования стали кости конечности теропода Aratasaurus museunacionali — двуногого хищного динозавра длиной около 3 метров. Под микроскопом учёные обнаружили внутри костных каналов, по которым при жизни проходили кровеносные сосуды, многочисленные микроскопические структуры овальной формы.

Анализ выявил в них следы гема — железосодержащего компонента гемоглобина, который участвует в переносе кислорода кровью. Это позволило подкрепить предположение о биологическом происхождении найденных структур химическими данными.

Исследователи связывают сохранность материала с необычными условиями захоронения. По их версии, останки быстро оказались под слоем осадочных пород в бедной кислородом среде, богатой микроорганизмами. Микроскопические структуры минерализовались гематитом здесь не стали: их пропитало соединение марганца — гаусманит (Mn₃O₄), которое могло стабилизировать клеточные образования и связанные с ними молекулярные остатки. В костях также обнаружили аминокислоты, связанные с коллагеном — белком, формирующим основу костной ткани.

Однако интерпретация находки уже вызвала дискуссию. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина считает, что форма обнаруженных микроструктур не вполне соответствует эритроцитам современных рептилий и птиц: у них сохраняется ядро, которое обычно образует характерное выпячивание. Найденные образования также оказались меньше большинства известных эритроцитов нехладнокровных животных. При этом химические свидетельства сохранения биологических молекул исследовательница считает заслуживающими внимания. Если результаты удастся подтвердить на других образцах, анализ древних костей сможет раскрыть больше подробностей о физиологии, обмене веществ и особенностях жизни вымерших животных.

Источник: livescience