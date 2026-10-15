Палеонтологи описали новый вид хищных динозавров, останки которого почти столетие хранились в коллекции Музея естественной истории в Лондоне. Invictibellatrix amberina жил около 120 млн лет назад на территории современной Великобритании, достигал 3-4 м в длину и имел загнутые когти длиной до 20 см. Это первый обнаруженный в Европе представитель мегарапторов — группы двуногих хищников, близких к тираннозаврам.

В отличие от массивного Tyrannosaurus rex, новый динозавр отличался сравнительно узкой головой и мощными передними конечностями с длинными когтями. Учёные предполагают, что он охотился на мелких динозавров, ящериц и млекопитающих. По оценкам исследователей, высота животного превышала 1,5 м, а его тело, вероятно, было покрыто перьевидными образованиями.

Окаменелость обнаружили на острове Уайт ещё в начале XX века, а в музейную коллекцию она попала в 1924 году. Исследователи изучили фрагмент задней части черепа с помощью компьютерной томографии, создали его трёхмерную модель и сравнили анатомические особенности с останками других хищных динозавров. Сочетание характерных элементов черепа позволило выделить новый вид, несмотря на то что от животного сохранилась лишь небольшая часть скелета.

Находка важна не только открытием нового вида. Мегарапторов считали преимущественно обитателями древнего южного материка Гондваны, куда входили территории современных Южной Америки, Африки и Антарктиды. Европейская окаменелость поддерживает гипотезу, что эти хищники могли расселиться из Азии через Европу, а позднее достигли южных континентов, где появились значительно более крупные представители группы.

Источник: iflscience