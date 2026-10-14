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Палеонтологи обнаружили признаки необычной специализации питания у небольшого беззубого динозавра Infernogallus jamesi, жившего в Северной Америке около 66 млн лет назад. Строение его черепа указывает на то, что животное могло питаться мягкими, мясистыми плодами и разминать пищу движениями нижней челюсти вперёд и назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Взрослый Infernogallus jamesi весил около 12 кг — примерно как крупная индейка. Он принадлежал к группе каэнагнатидных овирапторозавров, у которых вместо зубов был клюв. Найденный череп оказался почти полным: подобные останки этой группы встречаются редко, поскольку лёгкие и тонкие кости плохо сохраняются в ископаемом состоянии.

Учёные использовали компьютерную томографию, чтобы восстановить повреждённые кости и изучить расположение челюстных мышц. Анализ показал, что челюсть была приспособлена не столько к сильному вертикальному укусу, сколько к движению вперёд и назад. Ряды выступов и борозд на поверхностях внутри рта могли помогать разминать мягкую пищу. Похожий механизм используют некоторые современные попугаи, питающиеся фруктовой мякотью.

Исследователи предполагают, что распространение цветковых растений и увеличение размеров их плодов могли сопровождаться эволюцией растительноядных динозавров. Однако пока не доказано, что Infernogallus jamesi распространял семена и влиял на эволюцию фруктов. Рацион реконструировали по анатомии черепа, а не по сохранившимся остаткам пищи, поэтому любовь к плодам остаётся научной гипотезой.

Источник: phys.org