Данные телескопа «Хаббл» показали, что в близлежащих карликовых галактиках практически отсутствует кислород
Анализ 37 близлежащих карликовых галактик с помощью космического телескопа «Хаббл» показал, что они удерживают лишь малую долю кислорода, произведенного за всю историю их собственными звездами. Около 90% этого элемента выбрасывается за пределы галактических систем, обогащая межгалактическое пространство тяжелыми элементами. Полученные наблюдательные данные свидетельствуют о том, что существующие компьютерные модели существенно переоценивали способность небольших звездных систем удерживать тяжелые химические элементы.
Научная работа проводилась в рамках проекта GLOW (Galaxies Losing Oxygen via Winds) при поддержке НАСА и Национального научного фонда США. Астрономы изучали богатые газом карликовые системы на расстоянии до 19,5 миллиона световых лет от Земли со звездными массами от 3 миллионов до 3 миллиардов масс Солнца. Близость этих объектов позволила телескопу различить отдельные светила и восстановить точную историю звездообразования для расчета объема выработанного кислорода.
Сопоставив расчеты с фактическими данными измерений, астрономы установили, что галактики удерживают от 4% до 25% произведенного кислорода при среднем показателе около 11%. Почти вся сохранившаяся часть сосредоточена в межзвездном газе, тогда как в пыли и недрах звезд зафиксированы лишь минимальные его количества.
Главной причиной таких потерь ученые называют галактические ветры. Как пояснила соавтор работы доктор Грейс Телфорд из Университета Юты, гравитации небольших систем недостаточно для удержания вещества: давление излучения массивных звезд и взрывы сверхновых эффективно выбрасывают ионизированный газ далеко за их пределы в межгалактическое пространство.
Анализ также выявил влияние внешнего окружения. Системы, удаленные от крупных соседей более чем на 3,3 миллиона световых лет, стабильно удерживают менее 15% кислорода. Карликовые галактики в плотных группах демонстрируют более широкий разброс значений из-за повторного захвата выброшенного газа. Поскольку кислород служит главным маркером тяжелых элементов, эти выводы требуют пересмотра моделей эволюции галактик.
Источник: nasa.gov
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