Данные телескопа «Хаббл» показали, что в близлежащих карликовых галактиках практически отсутствует кислород

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Анализ 37 близлежащих карликовых галактик с помощью космического телескопа «Хаббл» показал, что они удерживают лишь малую долю кислорода, произведенного за всю историю их собственными звездами. Около 90% этого элемента выбрасывается за пределы галактических систем, обогащая межгалактическое пространство тяжелыми элементами. Полученные наблюдательные данные свидетельствуют о том, что существующие компьютерные модели существенно переоценивали способность небольших звездных систем удерживать тяжелые химические элементы.

Научная работа проводилась в рамках проекта GLOW (Galaxies Losing Oxygen via Winds) при поддержке НАСА и Национального научного фонда США. Астрономы изучали богатые газом карликовые системы на расстоянии до 19,5 миллиона световых лет от Земли со звездными массами от 3 миллионов до 3 миллиардов масс Солнца. Близость этих объектов позволила телескопу различить отдельные светила и восстановить точную историю звездообразования для расчета объема выработанного кислорода.

Сопоставив расчеты с фактическими данными измерений, астрономы установили, что галактики удерживают от 4% до 25% произведенного кислорода при среднем показателе около 11%. Почти вся сохранившаяся часть сосредоточена в межзвездном газе, тогда как в пыли и недрах звезд зафиксированы лишь минимальные его количества.

Снимок карликовой неправильной галактики NGC 4449, сделанный обсерваторией «Хаббл». Она стала одной из целей проекта GLOW, изучающего отток газов в космосе. Ученые установили, что звездные ветра уносят из таких галактик львиную долю выработанного кислорода, оставляя внутри лишь незначительную его часть. Автор: NASA, ESA Источник: science.nasa.gov

Главной причиной таких потерь ученые называют галактические ветры. Как пояснила соавтор работы доктор Грейс Телфорд из Университета Юты, гравитации небольших систем недостаточно для удержания вещества: давление излучения массивных звезд и взрывы сверхновых эффективно выбрасывают ионизированный газ далеко за их пределы в межгалактическое пространство.

Анализ также выявил влияние внешнего окружения. Системы, удаленные от крупных соседей более чем на 3,3 миллиона световых лет, стабильно удерживают менее 15% кислорода. Карликовые галактики в плотных группах демонстрируют более широкий разброс значений из-за повторного захвата выброшенного газа. Поскольку кислород служит главным маркером тяжелых элементов, эти выводы требуют пересмотра моделей эволюции галактик.

Источник: nasa.gov