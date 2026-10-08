Что ускоряет таяние Гималаев на 65% — и это не климат? Ответ в кирпичных печах Индии

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Гималайские ледники теряют массу на 65% быстрее, чем десять лет назад, и около трети этого ускорения вызвано не глобальным потеплением, а сажей — частицами чёрного углерода, который оседает на снегу и льду, снижает их отражательную способность и заставляет поглощать больше солнечной радиации. К такому выводу пришёл отчёт «Процветающие и устойчивые Гималаи», подготовленный консалтинговой компанией Systemiq совместно с Индийской горной инициативой при поддержке Фонда Рокфеллера.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Главный локальный источник сажи — кирпичные печи на равнинах Индии. По данным моделирования, промышленность, в первую очередь кирпичное производство, даёт 32-42% антропогенных выбросов чёрного углерода в регионе. Сажа образуется при неполном сгорании биомассы и ископаемого топлива, поднимается с тёплыми воздушными массами и оседает на гималайских ледниках. Свежий чистый снег отражает до 90% солнечного света; тёмный налёт сажи сокращает отражение и добавляет около 40 Вт/м² нагрева поверхности в весенний сезон. Аналогичный эффект наблюдается в западных США, где лесные пожары снижают альбедо снежного покрова до 40%.

В отличие от углекислого газа, который задерживается в атмосфере столетиями, чёрный углерод живёт всего несколько недель. Это значит, что сокращение выбросов даёт почти немедленный эффект. Перевод кирпичных печей на технологию зигзагообразного обжига снижает выбросы сажи примерно на 70% и расход топлива на 20-30%. Пенджаб и Харьяна завершили переход, но Уттар-Прадеш — крупнейший производитель кирпича в Индии — перешёл лишь на 56%. Эксперты подчёркивают, что одних печей недостаточно: одновременно нужно решать проблему кухонных плит, автотранспорта и сжигания остатков урожая.

Масштаб угрозы выходит далеко за пределы гор. Гималаи — третий по величине резервуар льда на планете после полюсов, и они обеспечивают водой сотни миллионов людей в бассейнах Инда, Ганга и Брахмапутры. По оценке отчёта, на гималайских водных ресурсах и горной экономике замыкается более 20% ВВП Индии — около 64,8 лакх крор рупий (21,5% ВВП за 2023/24 финансовый год). При сохранении текущих тенденций Гиндукуш-Гималаи могут потерять до 80% объёма ледников к 2100 году. Из примерно 40 000 ледников региона регулярному мониторингу подвергаются лишь 21, а в Индии выявлено около 200 высокорисковых ледниковых озёр, 56 из которых отнесены к категории очень высокого риска прорыва.

Источник: popularmechanics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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