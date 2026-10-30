Что происходит за пределами сознания: эксперимент на макаках выявил в мозге ритмичную активность нейронов

Как наш мозг порождает сознание — одна из главных нерешённых проблем нейробиологии. Долгое время учёные искали ответ, сравнивая активность разных областей мозга: одни связывали сознательный опыт с передними отделами, другие — с задними зрительными зонами. Однако, как отмечают авторы нового исследования, такие поиски упускали временное измерение: в любой момент лишь часть активности мозга достигает сознания, тогда как остальная обрабатывается без переживания. Эксперимерты на макаках показали, что нейронная активность в коре мозга ритмично чередуется между репрезентацией осознаваемого изображения и стимула, скрытого от сознания, с частотой около 15 раз в секунду. Результаты работы команды нейробиологов Джанис Хессе и Дорис Цао из Калифорнийского университета в Беркли опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

В экспериментах ученые применили метод бинокулярного подавления вспышкой. Подопытным макакам через анаглифные очки показывали два конфликтующих изображения: сначала на один глаз подавалось фото одного лица, а затем на второй транслировалось другое. В этой ситуации второе изображение вытесняет первое из восприятия. Хотя первый стимул непрерывно поступает на сетчатку, примат перестает его осознавать. Этот эффект зрительного вытеснения авторы предварительно подтвердили в контрольных тестах с людьми.

С помощью электродов Neuropixels ученые вели запись электрической активности сотен нейронов в нижневисочной и префронтальной коре — структурах, отвечающих за распознавание сложных зрительных объектов. Прежние теории предполагали, что нейроны этих областей будут непрерывно кодировать только то лицо, которое осознается, в то время как сигнал о подавленной картинке просто затухнет по пути в высшие корковые отделы.

Лабораторный опыт: макака в специальных стереоочках рассматривает конфликтующие зрительные стимулы, пока электроды в реальном времени считывают активность нейронов ее мозга. Автор: Hesse et al. Источник: www.sciencealert.com

Однако датчики зафиксировали регулярный ритм. Каждые 60 миллисекунд популяции нейронов меняли состояние. В фазы осознания активность клеток отражала видимый образ, позволяя ученым точно декодировать его по импульсам. В промежуточные фазы подавления те же самые нейроны переключались на скрытое лицо, с высокой точностью воспроизводя его параметры. При этом реакция нейронов в моменты осознания отличалась лишь усиленной избирательностью к признакам.

Результаты показывают, что мозг не отсекает информацию, не дошедшую до фокуса внимания, а чередует ее во времени с осознаваемыми данными. По мнению авторов, формирование сознательного восприятия определяется механизмами временной синхронизации, а не только пространственным распределением активности. Публикация имеет статус препринта и готовится к прохождению независимого научного рецензирования.

Источник: biorxiv.org