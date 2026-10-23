Учёные обнаружили, что расплавленная порода способна удерживать дополнительный кислород под высоким давлением, а при подъёме к поверхности — высвобождать его. Это открывает возможный механизм, который мог повлиять на состав земной атмосферы миллиарды лет назад.

В лабораторных экспериментах исследователи нагревали базальт при температуре от 1200 до 1800 °C и давлении до 7 гигапаскалей. При максимальном давлении доля дополнительного кислорода в образцах превышала 5% их массы. В контрольных опытах без дополнительного источника кислорода этот показатель составлял всего 0,2-0,5%. Анализ показал, что кислород встраивался в структуру расплава, а не просто оставался внутри газовых пузырьков.

По мере подъёма магмы давление снижается, и способность расплава удерживать избыток кислорода может уменьшаться. Высвободившийся кислород способен участвовать в химических реакциях в верхней мантии, земной коре и атмосфере. Исследователи связывают этот механизм с периодом около 2,5-2 млрд лет назад, когда содержание кислорода в атмосфере заметно росло на фоне масштабного вулканизма.

По расчётам авторов, если бы магма того периода высвобождала кислород в количестве всего 0,27% своей массы, этого могло бы хватить на объём, сопоставимый со всем кислородом современной атмосферы. Это оценка потенциального вклада механизма, а не доказательство того, что именно вулканизм обеспечил весь атмосферный кислород. Открытие также может изменить представления о химических процессах внутри планет и формировании их атмосфер.

Источник: scitechdaily