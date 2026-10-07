Чернобыльские частицы оказались крепче, чем ожидали учёные: ядерное топливо почти не изменилось за 40 лет

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| Новость | Наука и космос

Спустя четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС учёные обнаружили неожиданно стабильное состояние ядерного топлива внутри некоторых радиоактивных частиц. Исследователи из Leibniz University Hannover и Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf изучили шесть таких фрагментов и установили, что их кристаллическая структура в значительной степени сохранилась.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Речь идёт о так называемых «горячих частицах» — микроскопических фрагментах материала разрушенного реактора размером от 8 до 50 микрометров. Они отличаются по составу и строению: часть практически сохраняет свойства исходного диоксида урана, другие частицы оказались частично или полностью связаны с оболочкой из оксида циркония. Отдельный тип сформировался после пожара графитового замедлителя, когда топливо окислилось.

Ключевой вывод нового исследования касается внутренней структуры этих частиц. Исследователи выяснили, что кристаллическая структура ядерного топлива в изученных образцах за 40 лет практически не изменилась. Более того, продукты деления продолжают удерживаться внутри частиц, что указывает на более медленное высвобождение радионуклидов в окружающую среду по сравнению с некоторыми аналогичными материалами.

Исследовать такие объекты оказалось непросто. Учёные извлекли частицы из образцов украинской почвы, закрепили их на вольфрамовых электродах и доставили для анализа на синхротронную установку в Гренобле. Каждый фрагмент вращали в рентгеновском пучке, сфокусированном до размера около 100 микрометров, и измеряли под 2000 различных углов, чтобы восстановить картину рассеяния рентгеновского излучения.

При этом авторы не предлагают считать полученный результат характеристикой всех чернобыльских частиц. Исследование охватило всего шесть образцов из двух мест, причём отдельные частицы заметно отличаются друг от друга. По словам исследователей, для более общих выводов потребуются образцы из большего числа районов и исследование значительно большего количества фрагментов.

Поэтому работа пока говорит не о полном поведении радиоактивного материала в зоне отчуждения, а о конкретном свойстве изученных частиц: ядерное топливо внутри них оказалось химически и структурно устойчивее, чем предполагалось. Это даёт исследователям более точную основу для оценки того, с какой скоростью такие микрочастицы способны высвобождать радионуклиды.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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