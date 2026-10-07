Чёрная дыра «целится» в Землю: астрономы нашли необычную систему в Млечном Пути

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| Новость | Наука и космос

Астрономы обнаружили наиболее убедительного кандидата в микроблазары — редкий тип космических объектов, существование которого предсказывали около 30 лет. Система IRAS 18293−0941 находится примерно в 12 тыс. световых лет от Земли и содержит чёрную дыру, обращающуюся вокруг горячей массивной звезды. Один из двух сформированных системой джетов направлен почти точно в сторону нашей планеты.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Микроблазар можно считать компактным аналогом обычного блазара. В классическом варианте сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики поглощает вещество и выбрасывает часть его в виде двух противоположных потоков плазмы. Блазаром такой объект называют, когда один из релятивистских джетов направлен практически на Землю. В новом случае речь идёт о чёрной дыре звёздной массы в двойной системе, поэтому исследователи используют приставку «микро».

IRAS 18293−0941 интересен не только направлением джета. Чёрная дыра регулярно забирает вещество у своей звезды-компаньона, причём полный оборот системы занимает около 11 суток. Наблюдения с использованием европейской сети радиотелескопов, массива MeerKAT, обсерватории Calar Alto и архивных данных Very Large Array выявили характерное коллимированное радиоизлучение и признаки взаимодействия джета с окружающей средой.

У объекта, однако, пока не обнаружен один из ожидаемых признаков микроблазара — быстрая переменность яркости. Обычно она усиливается из-за доплеровского усиления: небольшие изменения в джете, направленном на наблюдателя, становятся заметнее.

Авторы исследования предполагают, что плотная оболочка газа вокруг системы может сглаживать эти изменения. Кроме того, учёные ещё проверяют, действительно ли обнаруженная область за системой является горячей точкой, возникающей там, где противоположный джет нагревает межзвёздное вещество.

Поэтому корректнее говорить не об окончательно подтверждённом новом классе объекта, а о сильном кандидате в первый известный микроблазар. При этом исследование показывает, что такие системы могут быть естественными ускорителями частиц очень высоких энергий и дают возможность изучать в пределах Млечного Пути процессы, которые в обычных блазарах происходят вокруг сверхмассивных чёрных дыр.

Важно и другое: формулировка о том, что объект находится «на линии огня», не означает обнаруженной угрозы Земле. Речь идёт о геометрии наблюдения — один из джетов направлен в нашу сторону. Расстояние до системы составляет около 12 тыс. световых лет, а сама работа посвящена прежде всего изучению механизма образования и ускорения частиц, а не возможному воздействию объекта на нашу планету.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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