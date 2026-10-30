Через 100 млрд лет Солнечная система может распасться: Юпитер и Сатурн запустят уничтожение планет

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Астрономические модели показывают, что далёкое будущее Солнечной системы может закончиться изгнанием всех четырёх планет-гигантов из окрестностей Солнца. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун постепенно потеряют устойчивые орбиты, а итоговый распад системы займёт около 100 млрд лет.

Ключевую роль в этом сценарии сыграет потеря массы Солнцем. Когда звезда исчерпает запасы водорода и завершит основные стадии своей эволюции, она сбросит примерно половину первоначальной массы. Гравитационное притяжение ослабнет, поэтому орбиты планет-гигантов расширятся. Одновременно изменится характер их взаимного гравитационного влияния.

Исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) проверили три варианта потери солнечной массы. В отличие от прежних моделей, они учитывали не только плавное ослабление звезды, но и выбросы крупных сгустков вещества. Каждый такой выброс создаёт реактивный толчок, немного смещающий Солнце и меняющий гравитационное воздействие на планеты.

В наиболее разрушительном варианте расчётов планеты сталкивались друг с другом в 96% случаев. Такой результат получили в сценариях с самыми массивными выбросами вещества. По расчётам учёных, орбитальный хаос может начаться ещё на стадии красного гиганта, а в менее экстремальных сценариях — в первые несколько сотен миллионов лет после превращения Солнца в белый карлик.

Важное уточнение: предыдущая оценка в 100 млрд лет относится к старым моделям. Новое исследование существенно сокращает этот срок: примерно 90% расчётных сценариев приводят к разрушению внешней планетной системы в течение 3 млрд лет после превращения Солнца в белый карлик.

Источник: livescience