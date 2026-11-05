Человечество выдыхает 2 млрд тонн CO₂ в год: за 30 лет показатель вырос на 74%

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| Новость | Наука и космос

Люди ежегодно производят около 2,05 млрд тонн углекислого газа только за счёт обмена веществ. За три десятилетия этот объём увеличился на 74%, причём более 60% прироста объясняется ростом населения планеты. К таким выводам пришла международная группа учёных под руководством специалистов Университета Бата.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи установили, что в 1985 году человеческий метаболизм производил около 1,18 млрд тонн CO₂ в год, а к 2015 году показатель достиг 2,05 млрд тонн. Для расчётов использовали 9006 измерений, полученных от 6756 человек разного возраста — от младенцев до пожилых людей. Эти данные объединили со статистикой численности населения и массы тела в разных странах. На увеличение выбросов повлияло не столько изменение индивидуального обмена веществ, сколько появление новых миллиардов людей.

При этом речь идёт о принципиально другом источнике углекислого газа, чем автомобильные выхлопы или дым промышленных предприятий. Углерод, который человек выделяет при дыхании, поступает преимущественно из пищи, а первоначально был поглощён растениями из атмосферы. Это часть естественного краткосрочного углеродного цикла, а не дополнительный выброс углерода из подземных запасов, как при сжигании нефти, газа и угля.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health. Учёные считают, что человеческий метаболизм необходимо учитывать при составлении глобального углеродного баланса и построении климатических моделей. Полученные цифры не означают, что дыхание людей усиливает глобальное потепление или что человечеству следует меньше двигаться: задача работы — точнее определить, как углерод перемещается между живыми организмами и окружающей средой.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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