Цветение вредных водорослей в озере Эри остаётся серьёзной проблемой для США и Канады. Из-за водорослей снижается уровень кислорода в воде, возникает угроза рыбному промыслу, туризму и здоровью людей.

В 2016 году Канада и США договорились сократить поступление фосфора в западную и центральную части озера на 40%, чтобы вернуться к уровню 2008 года, однако цель до сих пор не была достигнута. Часть избыточных питательных веществ поступает с окрестных ферм во время штормов, таяния снега или по трубам.

Исследователи изучили водосборный бассейн ручья Медуэй-Крик на юго-западе Онтарио. После обследования 138 полей при помощи искусственного интеллекта были оценены потребности в природоохранных мероприятиях. Также были смоделированы места, в которых теряются питательные вещества. Выяснилось, что потери фосфора концентрируются на небольшой группе полей, а точки утечки азота распределены масштабнее, поэтому для устранения проблем необходимо использовать несколько стратегий. Сочетание мер по управлению дренажной системой, внесению удобрений и обработке почвы дало бы сбалансированное снижение азота и фосфора на 47% полей, где было проведено моделирование.

Источник: Phys.org