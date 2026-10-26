«Бюро 1440» и «Билайн» переносят сроки тестов гибридной связи на конец года

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Частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и мобильный оператор «Билайн» официально подтвердили перенос старта испытаний гибридной связи на конец текущего года. Ранее предполагалось запустить тесты в более ранние сроки, однако финальная подготовка оборудования потребовала дополнительного времени. Об этом сообщил глава ИКС Холдинга Алексей Шелобков. Испытания пройдут на выбранных площадках в Москве и ряде регионов России.

Суть технологии заключается в подключении действующих базовых станций сотового оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке «Рассвет». Для абонентов это выглядит как обычный доступ в интернет через смартфон, однако сигнал будет уходить в космос через специальный абонентский терминал. В ходе тестов инженеры проверят стыковку спутникового канала с базовыми станциями YADRO и историческим оборудованием оператора.

Главная цель проекта — обеспечение мобильной связью территорий, где невозможно проложить наземные волоконно-оптические линии. «Бюро 1440» уже провело успешные внутренние испытания и сейчас проверяет работу оборудования в различных часовых поясах и метеоусловиях, в частности на Дальнем Востоке и в Якутии. В июне стороны подписали соглашение о поставке оборудования для интеграции спутниковых каналов в инфраструктуру «Билайна».

Технологическая база проекта включает спутники группировки «Рассвет», которые были выведены на орбиту в 2026 году. Аппараты оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, обновленной системой энергопитания и лазерными терминалами межспутниковой связи. Успешное завершение тестов позволит начать коммерческое использование гибридных сетей для подключения удаленных промышленных объектов и жилых поселков.

Источник: Первый технический