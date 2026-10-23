Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Исследователи из Великобритании создали технологию идентификации зеркальной жизни, позволяющую распознавать клетки с атипичным молекулярным строением с помощью световых волн. Методика создана превентивно для фиксации искусственных форм жизни, которые пока не синтезированы в лабораториях, но теоретически могут появиться благодаря развитию синтетической биологии.

Все известные организмы на планете обладают определенной хиральностью — пространственной асимметрией молекул. Аминокислоты природных белков имеют левую пространственную форму, а углеводы в составе нуклеиновых кислот — правую. Концепция зеркальной жизни предполагает создание бактерий с полностью противоположной геометрией: их белки собраны из правых аминокислот, а генетический код — из левых нуклеотидов. Попадание таких агентов в окружающую среду несет биологические риски, так как природные ферменты и иммунные системы живых существ не способны распознавать зеркальные токсины и бактерии.

Для идентификации потенциальной угрозы учёные предложили оптический анализ на базе циркулярно поляризованной люминесценции. Данный процесс представляет собой свечение молекул, при котором вектор электрического поля световой волны вращается по спирали. Специальные флуоресцентные красители избирательно соединяются с компонентами клетки, после чего микроскоп фиксирует направление закручивания испускаемого света. Знак вращения поляризации безошибочно указывает, к какой форме — природной или зеркальной — принадлежит изучаемый биологический материал.

Авторы подчеркивают, что комплексная система фиксации тестируется на единичных синтетических молекулах, что исключает необходимость создания жизнеспособных зеркальных микроорганизмов. Новое решение отвечает рекомендациям международных экспертов ООН по раннему контролю биотехнологий и обеспечивает надежный инструментарий для обнаружения зеркальной жизни в случае её появления.

Источник: new-science