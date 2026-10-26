Более 5000 следов человечества нашли в Солнечной системе: среди них — выброшенная на Луне камера

Инженер CNRS Филипп Пинцон дю Сель каталогизировал более 5000 искусственных объектов, оставленных человеком в Солнечной системе. Среди них — ступени ракет, детали космических аппаратов, парашюты на Марсе и Венере, произведения искусства и личные вещи. Исследователь считает их не просто космическим мусором, а историческими свидетельствами освоения других миров. Результаты работы он представил в книге «Объекты, оставленные в Солнечной системе», вышедшей во Франции в октябре 2026 года.

Автор: NASA/ JPL

Один из самых необычных эпизодов связан с миссией Apollo 12. Во время работы на Луне у астронавта Алана Бина сломалась рукоятка фотоаппарата, из-за чего тот стал непригоден для съёмки. Бин извлёк фотоплёнку и выбросил камеру по пути обратно к лунному модулю. Среди других находок исследователя — металлические грузы на тросах, которые космические аппараты сбрасывают после использования для гашения вращения, а также оставленные на поверхности планет элементы посадочных систем.

Каталог включает как намеренно оставленное оборудование, так и детали, потерянные во время полётов или сброшенные после выполнения задач. Пинцон дю Сель документировал их по книгам участников экспедиций, материалам NASA и стенограммам переговоров астронавтов.

Отдельный интерес представляет советская станция «Марс-3»: она первой совершила мягкую посадку на Красную планету в 1971 году, но связь прервалась через несколько минут. По мнению исследователя, изучение места посадки могло бы помочь выяснить, успел ли аппарат выпустить экспериментальный марсоход «ПрОП-М».

У оставленного оборудования есть не только историческая, но и научная ценность: его состояние позволяет изучать воздействие радиации, температуры и других факторов космической среды на протяжении десятилетий. При этом небольшие обломки, кабели и крепления могут мешать будущим экспедициям.

Источник: futura-sciences