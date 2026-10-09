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Четыре участника миссии Crew-12 вернулись на Землю после 237 дней на Международной космической станции (МКС). Корабль Crew Dragon Freedom приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 8 октября 2026 года. Экипаж преодолел за время полёта более 160 млн км и совершил свыше 3792 витков вокруг Земли.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Миссия стартовала 13 февраля 2026 года, а на следующий день корабль пристыковался к станции. Для Хэтэуэя и Адено этот полёт стал первым, Мейр и Федяев уже бывали в космосе.

За время экспедиции экипаж провёл сотни часов научных исследований и выполнил четыре выхода в открытый космос. Учёные изучали производство стволовых клеток для клеточной терапии, способы получения внутривенных растворов непосредственно во время космических полётов и влияние бактерий, вызывающих пневмонию, на сердце. Результаты исследований должны помочь в разработке медицинских технологий и подготовке длительных экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Возвращение Crew-12 завершилось приводнением капсулы и эвакуацией экипажа. После завершения миссии на станции остались семь человек. Длительное пребывание в невесомости требует восстановления после возвращения: организм должен заново адаптироваться к земной гравитации, поэтому медицинское наблюдение и реабилитация входят в стандартную программу после полёта.

Источник: aerospaceglobalnews