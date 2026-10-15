Белые карлики могут выглядеть не только белыми, но и зелёными, розовыми, оранжевыми и голубыми. Астрономы из Уорикского университета изучили спектры 151 такого объекта в пределах 65 световых лет от Земли и выяснили, что необычная окраска некоторых звёзд связана не только с температурой, но и с химическим составом их атмосфер. Результаты исследования опубликованы в журнале RAS Techniques and Instruments.

Автор: Марк А. Гарлик / Уорикский университет Источник: www.iflscience.com

Необычный пример — белый карлик WD J1330+6435. Его атмосфера содержит натрий, который поглощает значительную часть красного, оранжевого и жёлтого света. Из-за этого звезда должна выглядеть зеленоватой, если наблюдать её с близкого расстояния. Температура её поверхности составляет около 4000 °C.

Учёные также рассчитали, как могут выглядеть белые карлики с другими особенностями химического состава. Например, углеродные молекулы в наружных слоях некоторых остывающих звёзд поглощают свет в определённых диапазонах, придавая им пастельно-розовые оттенки. В других случаях примеси химических элементов заметно меняют спектр излучения и делают окраску голубой или жёлтой.

Необычные цвета встречаются редко: исследователи оценивают их распространённость примерно в один случай на 30 белых карликов в нашей Галактике. Большинство таких объектов действительно выглядят белыми. Новая работа показывает, что их видимый цвет зависит не только от температуры, но и от процессов, меняющих состав атмосферы звезды.

Источник: iflscience