Учёные обнаружили, что Балтийское море гораздо активнее и сложнее взаимодействует с атмосферой, чем предполагали прежние исследования. За 51 день наблюдений на финском острове Утё международная группа исследователей зафиксировала обмен 73 различными газами. Химически удалось идентифицировать 48 из них. Результаты показывают, что сезонные изменения морской среды способны существенно менять химический состав атмосферы и влиять на климатические процессы.

Особое внимание исследователи обратили на диметилсульфид (DMS) — соединение, связанное с характерным запахом моря. Летом его выбросы в атмосферу были заметными, но по мере охлаждения и перемешивания воды, а также сокращения численности цианобактерий концентрация выбросов упала практически до нуля. Это важно для климатологии: DMS участвует в образовании атмосферных аэрозолей и облаков, которые способны отражать солнечное излучение и охлаждать поверхность Земли.

Для измерений использовали оборудование, которое непрерывно анализировало морской воздух с частотой десять раз в секунду. Помимо соединений серы, прибор обнаружил муравьиную и уксусную кислоты, изопрен и ацетон. Многие из этих веществ редко изучали в контексте общего газообмена между морем и атмосферой. Предыдущие работы обычно ограничивались одним или несколькими соединениями, поэтому новая методика позволила получить значительно более полную картину.

Исследователи пока не установили точный механизм связи между цветением цианобактерий и выбросами DMS. Сами цианобактерии производят мало вещества, из которого образуется этот газ, поэтому возможную роль могут играть другие микроорганизмы в воде. Авторы считают, что климатические модели необходимо точнее учитывать сезонные изменения газообмена. Следующий этап — аналогичные измерения в других морях и океанах, чтобы выяснить, насколько закономерности Балтики применимы к глобальному климату.

Источник: phys.org