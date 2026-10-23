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Австралийские исследователи сделали новаторское открытие в области психического здоровья, выявив новый подтип депрессии — так называемую циркадную депрессию. Это состояние, связанное с нарушениями внутренних биологических часов, поражает почти четверть людей, страдающих депрессией.

В исследовании, опубликованном в Британском журнале психиатрии, австралийские ученые проанализировали клинические и генетические данные более чем 11 000 человек с тяжелой и рецидивирующей депрессией. Результаты оказались неожиданными — у 23% участников были выявлены симптомы недавно обнаруженного подтипа, называемого «циркадной депрессией».

Этот тип депрессии характеризуется нарушениями циркадного ритма, или естественного цикла сна и бодрствования. У людей, страдающих этим подтипом, наблюдаются как минимум три из шести специфических признаков:

сезонный характер заболевания,

задержка засыпания,

продолжительный сон во время депрессивных эпизодов,

склонность к ночному образу жизни,

чувство сильной усталости после пробуждения,

«социальный джетлаг», то есть значительная разница в количестве часов сна между рабочими и выходными днями.

Исследователи подчеркивают, что у людей с циркадной депрессией наблюдается не только более раннее начало заболевания, но и большее количество эпизодов, а также более сложное течение. У таких пациентов чаще встречаются гипоманиакальные симптомы и психотические симптомы. Важно отметить, что они также демонстрируют более высокий генетический риск развития СДВГ и других расстройств настроения, а также повышенные метаболические и воспалительные маркеры.

Это открытие предполагает, что циркадная депрессия — это не просто депрессия, сопровождающаяся проблемами со сном, а скорее отдельный, биологически обусловленный подтип заболевания.

Эксперты предполагают, что методы лечения, направленные на регулирование циркадного ритма, могут иметь ключевое значение при циркадной депрессии. Рекомендуемые методы включают светотерапию, добавки мелатонина, восстановление цикла сон-бодрствование и составление графика приема пищи и физической активности.

Открытие нового подтипа депрессии открывает возможности для более персонализированного подхода к лечению расстройств настроения. Исследователи подчеркивают, что возможность клинической диагностики циркадной депрессии может быть особенно полезна для молодых людей, впервые обращающихся за психиатрической помощью.

Источник: Британский журнал психиатрии