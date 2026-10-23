Астрономы зафиксировали на окраине Млечного Пути радиоисточник неизвестного типа

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Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили на окраине Млечного Пути, за внешним спиральным рукавом Норма-Лебедь, радиоисточник VT J1906+0849, чьи характеристики не совпадают ни с одним известным типом объектов в нашей галактике. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal и доступны на портале препринтов.

Автор: Stephan Widua Источник: unsplash.com

Впервые объект зафиксировали 27 октября 2017 года в ходе обзора неба Very Large Array Sky Survey с плотностью потока излучения около 70 миллиянских на частоте 3 гигагерца. По данным издания Forschung und Wissen, источник расположен в галактическом диске на расстоянии от 49 000 до 104 000 световых лет от Земли (от 15 до 32 килопарсек). При этом в оптическом диапазоне свет объекта ослабляется межзвездной пылью как минимум на 11 звездных величин.

Анализ архивных данных показал, что в 1996 году во время обзора NVSS сигнал в этой точке отсутствовал. Источник проявился в 2005 году, после чего его яркость росла и в 2014 году достигла максимума, превысив 200 миллиянских. В 2019 и 2024 годах радиоизлучение ослабевало, однако в конце 2025 года телескоп Very Large Array зарегистрировал новый рост яркости. Всего за 20 лет объект выделил в радиодиапазоне не менее 5 х 1033 джоулей энергии.

Эволюция радиоисточника VT J1906+0849 за 21 год наблюдений: архивный снимок 1996 года (слева), а также кадры 2005 (в центре) и 2017 годов (справа). На первом изображении область пуста, однако на последующих снимках отчётливо виден внезапно вспыхнувший космический объект.
Эволюция радиоисточника VT J1906+0849 за 21 год наблюдений: архивный снимок 1996 года (слева), а также кадры 2005 (в центре) и 2017 годов (справа). На первом изображении область пуста, однако на последующих снимках отчётливо виден внезапно вспыхнувший космический объект.
Автор: Jessie M. Miller Источник: iopscience.iop.org

Радиоволны VT J1906+0849 имеют синхротронную природу: они возникают при движении заряженных частиц с околосветовыми скоростями через магнитные поля. В стандартных моделях расширяющегося облака плазмы пиковая частота излучения со временем смещается вниз. У VT J1906+0849 этот показатель в 2019 году составлял 1,9 гигагерца, к 2024 году опустился до 0,8 гигагерца, а в 2026 году вырос до 2,2 гигагерца. При этом измерения интерферометра со сверхдлинной базой VLBA за 2010-2025 годы показали, что размер излучающей области составляет несколько десятков астрономических единиц, а скорость ее расширения не превышает одного километра в секунду.

Кривая блеска загадочного радиоисточника VT J1906+0849 по данным многоволновых наблюдений за несколько десятилетий. После первоначального мощного всплеска интенсивность излучения постепенно спадала, однако к концу 2025 года астрономы зафиксировали новый цикл нарастания яркости.
Кривая блеска загадочного радиоисточника VT J1906+0849 по данным многоволновых наблюдений за несколько десятилетий. После первоначального мощного всплеска интенсивность излучения постепенно спадала, однако к концу 2025 года астрономы зафиксировали новый цикл нарастания яркости.
Автор: Jessie M. Miller Источник: iopscience.iop.org

Авторы работы исключили гипотезы о вспышке новой звезды и туманности пульсарного ветра, так как первой свойственно быстрое расширение оболочки, а второй — изменения на масштабах столетий. Основная версия связывает сигнал с двойной системой, где черная дыра или нейтронная звезда поглощает материю звезды-компаньона и выбрасывает струи частиц (джеты) мощностью не менее 7 х 1031 ватт. Орбитальная обсерватория NASA Swift не обнаружила ожидаемых рентгеновских вспышек, свойственных объектам подобного типа. Зато наземные инфракрасные спектрометры гавайского телескопа Keck зафиксировали мощные газовые потоки, которые устремляются в пространство на скорости порядка 2000 км/с. Руководитель исследования Джесси Миллер предполагает, что открытый объект может быть «двойником» знаменитого микроквазара SS 433. В таких компактных системах мощные потоки газа, сдуваемые с аккреционного диска, экранируют рентгеновское излучение и словно плотный кокон сдерживают расширение зоны радиоволн. Для проверки гипотезы запланированы наблюдения в жестком рентгеновском диапазоне.

Источник: klix.ba

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