Астрономы выяснили, почему невзрачная комета внезапно стала в тысячу раз ярче обычного

Летом комета 220P/McNaught вызвала настоящий ажиотаж в астрономическом сообществе. Под воздействием солнечного тепла лед под ее поверхностью превратился в газ, в результате чего в космическое пространство было выброшено до 50 миллиардов килограммов пыли. Это привело к тому, что комета внезапно стала в тысячу раз ярче.

220P/McNaught — периодическая комета, то есть небесное тело, которое регулярно возвращается к Солнцу. В случае с 220P это происходит каждые пять с половиной лет, когда она приближается к Солнцу примерно на такое же расстояние, как Марс. По данным портала Space, эта комета обычно совершенно неприметна: она настолько тусклая, что ее невозможно разглядеть в большинство любительских телескопов.

Ситуация изменилась в июне и июле 2026 года. Приближаясь к перигелию — точке своей орбиты, расположенной ближе всего к Солнцу, — комета 220P внезапно и совершенно неожиданно «ожила», став гораздо ярче, чем прежде.

Кометы часто называют «грязными снежками». Под их пыльной коркой скрываются запасы льда, состоящего из различных летучих веществ, включая воду, углекислый газ и азот. Под воздействием солнечного тепла этот лед может сублимировать — то есть переходить непосредственно в газообразное состояние. Давление высвобождающихся газов разрывает поверхность, выбрасывая в космическое пространство колоссальные объемы пыли.

Модели, построенные на основе наблюдений за вспышкой активности кометы 220P, показывают, что она выбросила от 5 до 50 миллиардов килограммов пыли. Эта пыль заполнила кому — диффузную «атмосферу», окружающую твердое ядро ​​кометы. Пылевые частицы размером всего в несколько миллионных долей метра разлетались от кометы со скоростью около 390 метров в секунду. Они рассеивали солнечный свет, что привело к заметному увеличению яркости комы.

«Мы пришли к выводу, что комета сбросила отдельные фрагменты своей коры. В результате образовалась пылевая оболочка, из-за чего яркость кометы всего за полдня возросла в 250 раз», — пояснил в пресс-релизе Жозеп М. Триго-Родригес из Института космических наук (Institut de Ciències de l'Espai) и Института космических исследований Каталонии (Испания).

Триго-Родригеса особенно волнует вопрос: как следует действовать, если подобный объект окажется на траектории столкновения с Землей.

В рамках наших исследований рисков столкновения нас прежде всего интересуют прочность на разрыв и общая структура комет. Некоторые кометы, кажется, словно специально демонстрируют свою хрупкость. Это может открыть путь к применению методов их разрушения или дробления, которые будут принципиально отличаться от тех, что уже были предложены или испытаны для астероидов. Жозеп М. Триго-Родригес

Впрочем, в случае с кометой 220P такой сценарий в ближайшее время исключен: 12 октября она прошла на минимальном расстоянии от Земли — около 156 миллионов километров.

Источник: Space