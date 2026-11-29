С 2023 года в галактике Андромеды астрономы наблюдали огромную стареющую звезду, которая начала вести себя подозрительно. Она становилась ярче. Она менялась. Она была окружена пылью. Всё указывало на то, что с ней происходит нечто большее, чем простое старение. А затем, 17 октября 2025 года, произошла вспышка. Источнику было присвоено обозначение AT2025abao.

Астрономы, вероятно, наблюдали почти полный процесс одного из самых захватывающих этапов эволюции двойных систем: формирование общей оболочки, спиральный коллапс меньшей звезды внутри раздутого гиганта и, наконец, слияние двух объектов.

Сначала звезда начала вести себя странно

В 2023 году Вирадж Карамбелкар и Кишалай Де заметили в галактике Андромеды объект, который постепенно становился ярче. Первый изучал данные обсерватории WINTER, а второй независимо обнаружил источник в наблюдениях, проведенных в рамках миссии NEOWISE.

То, что звезда становится ярче, еще не означает, что вот-вот произойдет что-то впечатляющее. Проблема заключалась в том, что наблюдаемые изменения были необычными. Астрономы начали отслеживать объект, используя инструменты Паломарской обсерватории, включая обсерваторию Zwicky Transient Facility, телескоп WINTER и 200-дюймовый телескоп Хейла, а также проводя наблюдения на других длинах волн.

Исследователи также обратились к архивам. Они использовали оцифрованные исторические изображения из обзора неба Паломарской обсерватории. Они обнаружили, что источник оставался относительно стабильным около 30 лет, но затем начал светить ярче примерно в 2019 году. Также было установлено, что звезда примерно в семь раз превышала массу Солнца.

В 2025 году, перед завершением этой истории, ученые представили свою интерпретацию событий: они наблюдали красного гиганта, и его необычное поведение могло быть связано с невидимой звездой-компаньоном.

Звезда-гигант и её невидимый компаньон

Звезды часто не обитают поодиночке. Однако двойные системы означают, что эволюция одной звезды может существенно влиять на другую. Стареющая звезда может раздуться до огромных размеров. Если рядом находится звезда-компаньон, при определенных обстоятельствах она оказывается внедрена в растущую внешнюю оболочку большей звезды. Это создает ситуацию, известную как общая оболочка.

У звезды-гиганта нет твердой поверхности, которую можно было бы пробить. Её внешние слои чрезвычайно тонкие. Меньшая звезда, таким образом, может оказаться внутри обширной газовой оболочки своего компаньона и продолжать вращаться по ней. Однако с этого момента она сталкивается с серьезной проблемой.

Взаимодействие с материалом оболочки приводит к потере орбитальной энергии. В результате расстояние между компонентами уменьшается, и начинается спиральный процесс. В конечном итоге система может превратиться в очень тесную пару, или же два объекта могут слиться. В случае AT2025abao наблюдения указывают на последний сценарий.

Астрофизики давно используют эволюцию общей оболочки для объяснения того, как формируются очень тесные звездные системы. Сам процесс чрезвычайно трудно зафиксировать в момент его протекания. AT2025abao предоставила данные об этом этапе эволюции системы именно потому, что за системой велось наблюдение до ее распада.

Учёные дали объектам простые наименования: большая звезда называлась Большой Бао, а меньшая — Малый Бао. Масса первой звезды составляла около семи солнечных масс. Малый Бао был гораздо более скромным объектом. Позднее анализ позволил оценить его массу примерно в 0,7 солнечных масс. В то же время большая звезда была примерно в 18 000 раз ярче своего компаньона.

В июле прошлого года объект был совершенно случайно обнаружен космическим телескопом SPHEREx. В инфракрасном свете Большой Бао продолжал набирать яркость, в то время как данные ZTF показали уменьшение яркости в видимом свете. Это была ценная информация для исследователей: звезда становилась холоднее, а в её окрестностях увеличивалось количество выброшенного газа и пыли. Другими словами, космическая катастрофа уже началась.

17 октября 2025 года японский астроном-любитель Коичи Итагаки наблюдал галактику Андромеды и обнаружил яркую вспышку. Анализ видимых и инфракрасных изображений и спектроскопических данных показал яркую красную новую. Ее не следует путать с обычной новой, тем более со сверхновой. Это явление связано со слиянием звезд.

В этом случае Малый Бао всё глубже и глубже погружался в оболочку Большого Бао, пока не слился с его ядром. На заключительном этапе меньшая звезда завершила финальную стадию своего спирального падения менее чем за 10 витков.

Редкая возможность наблюдать весь процесс слияния

Пожалуй, самое удивительное в AT2025abao — это то, насколько невероятно удачно сложились все части этой истории. Меньшая по размеру звезда была настолько тусклой по сравнению с гигантом, что её просто невозможно было увидеть. Сам процесс происходил в обширной пылевой структуре, и модели таких систем предсказывают сложные взаимодействия между звёздами и газом. Тем не менее, событие было обнаружено до финала, отслеживалось на нескольких длинах волн, затем была зафиксирована вспышка, и её последствия, наконец, были изучены.

Астрономы наблюдали, как звезда массой около семи солнечных масс втянула в свою расширенную оболочку компаньона массой около 0,7 солнечных масс, как система изменилась перед извержением, как произошло окончательное слияние, а затем как часть материала была выброшена в космос. И благодаря многолетним наблюдениям удалось реконструировать космическую катастрофу практически покадрово.

А поскольку следующее поколение обсерваторий будет сканировать небо более точно и часто, Большой Бао может быть не только исключительным случаем. Он также может предвещать время, когда астрономы будут не просто находить обломки крупнейших космических катастроф, а всё чаще будут видеть только начинающиеся события.

Источник: NASA