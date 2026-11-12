Астрономы разгадали загадку внезапно исчезнувшей экзопланеты TOI-2535 b

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Астрономы разгадали загадку экзопланеты под названием TOI-2535 b. Она находится на расстоянии около 1000 световых лет от Земли и после семи лет наблюдений внезапно исчезла из поля зрения ученых.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

В период с апреля 2019 года по март 2026 года за TOI-2535 b регулярно велись наблюдения с помощью космического телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Было установлено, что планета совершает оборот вокруг своей звезды за 8,25 земных суток. Из-за столь быстрого обращения она находится очень близко к светилу, что приводит к экстремально высоким температурам на ее поверхности. Ее классифицируют как «горячий юпитер».

Однако в ходе наблюдений произошло нечто странное: орбитальное движение экзопланеты оказалось не таким регулярным, как у других небесных тел. Планета TOI-2535 b часто оказывалась в ожидаемой точке своей орбиты на шесть часов раньше или позже положенного времени. В марте 2026 года телескоп TESS перестал фиксировать характерные падения яркости звезды, которые происходили всякий раз, когда TOI-2535 b проходила перед своей звездой — явление, известное как «транзит». Планета словно исчезла.

Как сообщает портал Space.com, исследовательская группа использовала данные TESS и выяснила, что на TOI-2535 b влияет соседняя планета, которую ранее не удавалось заметить; при этом сама TOI-2535 b также оказывает гравитационное воздействие на этого «соседа». В результате орбиты обоих небесных тел в системе TOI-2535 начинают «колебаться». TOI-2535 b исчезла из поля зрения космического телескопа, поскольку из-за этих колебаний она перестала проходить точно на фоне своей звезды.

«Мы часто представляем себе Вселенную как часовой механизм, где всё происходит по строгим правилам, но это не совсем так. Если в системе есть несколько планет, они могут влиять на орбиты друг друга», — пояснил в пресс-релизе Сэмюэл Йи, член исследовательской группы из Калифорнийского университета (США).

Две планеты оказывают друг на друга сильное воздействие. Орбита планеты меняет свой наклон настолько быстро, что её транзит — то есть прохождение на фоне звезды — исчез прямо во время наблюдений. Учёные полагают, что из-за близости соседа планета TOI-2535 b совершила «медленное спиральное движение», сместившись по своей орбите ближе к звезде.

Источник: Astrophysical Journal Letters

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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