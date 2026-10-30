Астрономы обнаружили след столкновения планет размером в 1000 расстояний от Земли до Солнца

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Гигантский пылевой след, напоминающий кошачий хвост, впервые удалось увидеть в видимом свете. Он протянулся на расстояние до 1000 астрономических единиц от звезды Бета Живописца, расположенной в 63 световых годах от Земли. Учёные считают, что необычная структура появилась после столкновения крупных небесных тел, сопоставимых по размерам с Плутоном.

Объект получил название «Кошачий хвост». Его впервые обнаружил космический телескоп James Webb в инфракрасном диапазоне, а теперь астрономы смогли зафиксировать его с помощью телескопа Hubble. Масштаб структуры можно оценить и необычным способом: её длина соответствует примерно 200 триллионам домашних кошек, выстроенных в одну линию от хвоста к носу.

Исследователи выяснили, что хвост состоит преимущественно из углеродистого органического вещества. Его длинные углеродные цепочки поглощают видимый свет, поэтому структура выглядит очень тёмной и долго оставалась незаметной для обычных оптических наблюдений. Пылевые частицы имеют микроскопические размеры и крайне пористую, рыхлую структуру.

По одной из гипотез, столкновение произошло на настолько высокой скорости, что углеродистое вещество испарилось, а затем снова сконденсировалось, образовав пористые частицы. Точный механизм пока не установлен. Изучение системы Бета Живописца помогает восстановить события, которые происходили в молодой Солнечной системе, когда столкновения планетезималей и перестройка орбит формировали будущие планеты.

Источник: iflscience