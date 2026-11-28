Астрономы искали планеты, вращающиеся вокруг небольшой звезды, и обнаружили систему, история которой нелегко согласуется с известными в настоящее время моделями звёздной эволюции. Всего в 28 световых годах от Земли находится система из трёх звёзд, одна из которых в прошлом должна была серьёзно угрожать существованию другой. Однако обе выжили, и их нынешние орбиты представляют собой загадку для учёных.

Открытие было сделано международной группой исследователей из Университета Монреаля. Система, получившая гавайское название Welopōʻai, состоит из красного карлика и двух белых карликов — остатков звёзд, которые уже завершили основную часть своей жизни. Такая конфигурация неизвестна нигде в радиусе около 100 световых лет от Солнца.

Всё началось с наблюдений, проведённых с помощью прибора SPIRou. Этот прибор используется, помимо прочего, для поиска экзопланет путём обнаружения небольших изменений скорости звёзд. Если планета вращается вокруг звезды, её гравитационное притяжение вызывает небольшое колебание звезды. Именно эти сигналы астрономы и пытаются обнаружить.

Однако красный карлик, наблюдаемый учёными, вёл себя совсем иначе. За несколько лет измерений были обнаружены изменения его скорости до 16 км/с. Этот сигнал был более чем в 1000 раз сильнее ожидаемых небольших изменений, связанных с искомой планетой. Стало ясно, что за наблюдаемое движение должен отвечать гораздо более массивный объект.

Интересно, что объект не был виден. Расчеты показали, что его масса превышает половину массы Солнца, но при этом он излучает очень мало света. Астрономы рассматривали несколько версий, включая наличие нейтронной звезды или даже черной дыры. Однако наиболее вероятным объяснением был белый карлик — чрезвычайно плотное ядро, оставшееся после гибели бывшей звезды.

Наблюдения, проведенные с помощью телескопа Gemini North, дали окончательное подтверждение этой версии. Проблема заключалась в том, что система уже содержала ранее идентифицированный, гораздо более далекий белый карлик. Ученые поняли, что они наблюдают не пару, а необычную трехзвездную систему.

Одна звезда должна была уничтожить другую

Самая большая загадка, однако, заключается не в самом количестве звёзд. Тройные системы наблюдались неоднократно. Уникальность Welopōʻai обусловлена ​​историей его компонентов и расстояниями, разделяющими их в настоящее время.

Красный карлик имеет массу около 0,42 солнечных масс, в то время как его ближайший компаньон, белый карлик, — около 0,62 солнечных масс. Они вращаются вокруг своего общего центра масс за 9,83 года, а их большая полуось составляет около 4,64 астрономических единиц. Это расстояние немного меньше, чем расстояние между Юпитером и Солнцем. Третий компонент находится гораздо дальше.

Согласно расчётам, белый карлик, ближайший к красному карлику, когда-то был звездой с массой около 1,4 солнечных масс. После того как ядро ​​звезды исчерпало своё топливо, она начала проходить последующие этапы эволюции и выросла до огромных размеров. В какой-то момент её внешние слои могли простираться настолько далеко, что её близкий компаньон должен был испытывать очень сильные гравитационные взаимодействия.

Растущие звёзды могут поглощать вращающиеся вокруг них объекты. В случае двойных систем ситуация ещё сложнее. Меньшая звезда может погрузиться в оболочку большей звезды, теряя орбитальную энергию. Её орбита должна стать значительно уже, а в крайних случаях две звезды могут даже слиться.

Однако красный карлик в Welopōʻai всё ещё существует и движется по относительно широкой, стабильной орбите. Простая модель, учитывающая потерю массы умирающей звезды, указывает на то, что до её трансформации расстояние до её орбиты составляло около 2,6 астрономических единиц. Это небольшое расстояние означает, что сильные приливные взаимодействия были весьма вероятны. Исследователи пока не могут объяснить, почему это не привело к гораздо более тесному сближению двух объектов.

Космическая загадка

Результаты исследования предполагают, что вся система может быть возрастом от 9 до 11 миллиардов лет. Ученые определили это на основе свойств обоих белых карликов, принимая во внимание время их охлаждения и предыдущую эволюцию. Это означает, что ученые наблюдают одну из старейших звездных систем в нашей галактике, чей нынешний вид является результатом миллиардов лет взаимного взаимодействия.

Еще одна загадка — химический состав красного карлика. Он относительно богат элементами тяжелее гелия, что нелегко объяснить таким большим возрастом. Возможно, его свойства были изменены материалом, потерянным одним из компаньонов, но у ученых пока нет убедительного механизма, объясняющего все наблюдаемые явления.

Исследователи также предполагают, что третья звезда могла сыграть значительную роль. Ее гравитационное притяжение могло влиять на форму и наклон орбиты внутренней пары на протяжении миллиардов лет. Однако для понимания этих взаимодействий необходимы дальнейшие измерения, которые позволят более точно реконструировать пространственное распределение всех трех компонентов.

Важно отметить, что масса недавно обнаруженного белого карлика была определена с точностью до 0,7 процента. Это одно из самых точных измерений такого рода среди близлежащих белых карликов. Это позволяет Welopōʻai помочь астрономам проверить, насколько точно современные модели эволюции многозвездных систем описывают судьбу звезд, теряющих огромное количество материи.

Подробные результаты представлены в научной публикации, доступной на arXiv. Теперь астрономы намерены продолжить свои наблюдения, используя данные миссии Gaia и возможности космического телескопа Джеймса Уэбба, среди прочих источников. Они также хотят определить, существует ли пылевой диск, окружающий один из белых карликов, на наличие которого указывают предварительные инфракрасные измерения.

Источник: arXiv