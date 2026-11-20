На расстоянии 28 световых лет от нас обнаружена тройная звездная система Велопоаи (Welopōʻai), в которой красный карлик соседствует с двумя белыми карликами. Исследование провела группа астрономов под руководством Этьена Артиго из Монреальского университета, а результаты опубликованы в Astronomy and Astrophysics.

Реконструкция системы Welopōʻai. Показан красный карлик и два белых карлика. Иллюстрация создана на основе данных телескопов SPIRou и Gemini North. Автор: flow Источник: flow.google.com

Изначально телескопы искали экзопланеты. Однако прибор SPIRou зафиксировал у красного карлика сигнал, который оказался до 45 раз сильнее того, что могла бы создать планета размером с Юпитер. Наблюдения при помощи телескопа Gemini North и его высокоточного спекл-интерферометра Алопеке (ʻAlopeke) подтвердили, что рядом со звездой находится не планета, а белый карлик. Главная загадка не в самом факте открытия, а в том, как эта система выжила. В прошлом красный карлик должен был быть поглощён раздувшейся звездой-предшественником белого карлика, и в подобных системах это часто ведёт к слиянию или разрушению. «Этой системы не должно существовать, у нас нет четкого объяснения, как она сформировалась», — заявил соавтор исследования Патрик Дюфур.

Масса внутреннего белого карлика составляет 0,62 массы Солнца. Это одно из самых точных измерений для подобных объектов в радиусе 20 парсек. Астрономы надеются, что изучение Велопоаи поможет точнее понять эволюцию звезд и взаимодействие двойных систем.

Источник: Universe Today