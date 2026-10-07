Астронавты превратили озеро Пауэлл в гигантскую серебряную «змею»: редкий эффект виден с орбиты

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Астронавты превратили озеро Пауэлл в гигантскую серебряную «змею» на снимках с орбиты. Необычный эффект создало отражение солнечного света от поверхности воды, которое при съёмке с Международной космической станции подсветило извилистое водохранилище почти по всей длине.

Автор: NASA/ISS Источник: www.livescience.com

Озеро Пауэлл расположено на реке Колорадо в штатах Юта и Аризона. Оно появилось после строительства плотины Глен-Каньон, завершённого в 1966 году, а его заполнение заняло около 17 лет. При полном заполнении водохранилище вмещает примерно 33,3 млн куб. м воды, а его характерная форма повторяет многочисленные изгибы затопленного каньона.

Серебристый рисунок на снимке возник из-за эффекта солнца. Когда лучи падают на поверхность воды под подходящим углом, она отражает свет непосредственно в сторону камеры на орбите. Несколько последовательных кадров, сделанных астронавтом в мае 2016 года, объединили в панораму, благодаря чему отдельные участки сложились в длинную светящуюся ленту.

Под водой при этом скрыта часть прежнего ландшафта Глен-Каньона. Создание водохранилища затопило участки старого русла Колорадо и многочисленные природные объекты, а при снижении уровня воды некоторые из них снова появляются над поверхностью. Именно сочетание формы затопленного каньона и редкого оптического эффекта превратило обычный снимок водохранилища в необычную картину, напоминающую гигантскую серебряную змею.

Источник: livescience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 391 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
Блог Наука и космос 237 8892 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как супервспышки на Солнце спасли молодую Землю от вечных льдов: новое объяснение теплого климата в архее

Около четырех миллиардов лет назад, в архейскую и катархейскую эры, Солнце излучало значительно меньше тепла, чем сегодня. Согласно моделям звездной эволюции, в ядре молодой звезды водород только...

Животные появились на 200 миллионов лет раньше: как они выжили на Земле-снежке

В науке о развитии жизни на Земле есть фундаментальное противоречие, которое десятилетиями разделяет геологов, палеонтологов и генетиков. Вопрос звучит просто: когда именно на нашей планете...

Почему динго не стали домашними собаками, хотя тысячи лет жили рядом с людьми

Если посмотреть на динго, трудно сразу понять, чем он отличается от обычной собаки. Рыжеватая шерсть, стоячие уши, вытянутая морда, пушистый хвост. Внешне он напоминает помесь нескольких знакомых...

Обзор программатора домофонных ключей RFID и iButton RW-1990 и TMC-02

Сделать дубликат домофонного ключа рано или поздно приходится многим владельцам квартир. Потеря, поломка или необходимость выдать ключ нескольким членам семьи — причины могут быть...

Побег от цивилизации с комфортом: что посмотреть на Азорских островах в осенний сезон

Рано или поздно каждый человек, оглядываясь, понимает: пора уходить от людей. В лес, в горы — неважно, главное, чтобы в радиусе километра надоедать могли только птички. Но в поисках...

Почему на записи с камеры 8 Мп не видно лица: ошибки при самостоятельной установке видеонаблюдения

Каких ошибок стоит избегать владельцам частных домов при выборе, подключении и настройке камер видеонаблюдения: практические советы специалиста с семилетним опытом установки камер и охранных систем