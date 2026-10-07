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Астронавты превратили озеро Пауэлл в гигантскую серебряную «змею» на снимках с орбиты. Необычный эффект создало отражение солнечного света от поверхности воды, которое при съёмке с Международной космической станции подсветило извилистое водохранилище почти по всей длине.

Озеро Пауэлл расположено на реке Колорадо в штатах Юта и Аризона. Оно появилось после строительства плотины Глен-Каньон, завершённого в 1966 году, а его заполнение заняло около 17 лет. При полном заполнении водохранилище вмещает примерно 33,3 млн куб. м воды, а его характерная форма повторяет многочисленные изгибы затопленного каньона.

Серебристый рисунок на снимке возник из-за эффекта солнца. Когда лучи падают на поверхность воды под подходящим углом, она отражает свет непосредственно в сторону камеры на орбите. Несколько последовательных кадров, сделанных астронавтом в мае 2016 года, объединили в панораму, благодаря чему отдельные участки сложились в длинную светящуюся ленту.

Под водой при этом скрыта часть прежнего ландшафта Глен-Каньона. Создание водохранилища затопило участки старого русла Колорадо и многочисленные природные объекты, а при снижении уровня воды некоторые из них снова появляются над поверхностью. Именно сочетание формы затопленного каньона и редкого оптического эффекта превратило обычный снимок водохранилища в необычную картину, напоминающую гигантскую серебряную змею.

Источник: livescience