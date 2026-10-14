Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Астронавт NASA Анил Менон сфотографировал полярное сияние над ночной стороной Земли с борта Международной космической станции, используя камеру iPhone. Снимок сделан 10 октября 2026 года, когда после нескольких выбросов корональной массы на Солнце магнитные бури достигали уровня G3. Space.com опубликовал фотографию 13 октября.

На снимке розовые, красные и фиолетовые полосы сияния охватывают край Земли. Внизу видны огни городов, а на переднем плане — элементы станции и пристыкованных космических аппаратов. Звёзды на фоне космоса дополняют кадр. Изображение слегка смазано из-за движения станции во время экспозиции.

Цвета сияния связаны с газами в верхних слоях атмосферы. Сине-фиолетовое свечение преимущественно возникает при взаимодействии заряженных частиц с азотом на высоте около 100-200 км. Красный цвет создаёт кислород на высотах примерно от 200 км. Во время магнитных бурь поток заряженных частиц усиливается, поэтому полярные сияния могут становиться заметнее.

Снимок интересен и выбором камеры: астронавты обычно используют для фотографирования Земли профессиональные фотоаппараты Nikon, но в этот раз для съёмки хватило смартфона. Это не означает, что iPhone заменяет специализированную аппаратуру во всех условиях, однако фотография показывает, что мобильная камера способна передать сложную картину атмосферного свечения даже с орбиты.

Источник: space.com