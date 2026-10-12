Астрофотограф собрал 110 объектов глубокого космоса в одну мозаику после 352 часов съёмки
Любитель астрономии Корнелис ван Зёйлен собрал мозаику из всех 110 объектов каталога Мессье, потратив на съёмку 352 часа 13 минут. На изображении объединены галактики, звёздные скопления и туманности, которые обычно фотографируют по отдельности. Проект занял около полутора лет и потребовал многочисленных ночных наблюдений.
Для съёмки ван Зёйлен использовал два телескопа — Askar 103APO и William Optics Redcat 51 MK2.5, а также астрономические камеры ZWO и набор фильтров. Полученные кадры он обработал в Photoshop и специализированной программе PixInsight. Часть объектов астрофотограф снимал с балкона своего дома в нидерландском городе Хейло, а ради других выезжал за город, чтобы деревья и постройки не мешали обзору.
Каталог Мессье составил в XVIII веке французский астроном Шарль Мессье. Он включал объекты глубокого космоса, которые можно было спутать с кометами. В него входят, например, галактика Андромеды, Плеяды и туманность Ориона. Мозаика ван Зёйлена объединяет весь каталог в одной работе, хотя отдельные объекты на ней имеют разный масштаб и размер изображения.
Источник: space.com
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