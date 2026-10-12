Астрофотограф собрал 110 объектов глубокого космоса в одну мозаику после 352 часов съёмки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Любитель астрономии Корнелис ван Зёйлен собрал мозаику из всех 110 объектов каталога Мессье, потратив на съёмку 352 часа 13 минут. На изображении объединены галактики, звёздные скопления и туманности, которые обычно фотографируют по отдельности. Проект занял около полутора лет и потребовал многочисленных ночных наблюдений.

Автор: Корнелис ван Зёйлен Источник: www.space.com

Для съёмки ван Зёйлен использовал два телескопа — Askar 103APO и William Optics Redcat 51 MK2.5, а также астрономические камеры ZWO и набор фильтров. Полученные кадры он обработал в Photoshop и специализированной программе PixInsight. Часть объектов астрофотограф снимал с балкона своего дома в нидерландском городе Хейло, а ради других выезжал за город, чтобы деревья и постройки не мешали обзору.

Каталог Мессье составил в XVIII веке французский астроном Шарль Мессье. Он включал объекты глубокого космоса, которые можно было спутать с кометами. В него входят, например, галактика Андромеды, Плеяды и туманность Ориона. Мозаика ван Зёйлена объединяет весь каталог в одной работе, хотя отдельные объекты на ней имеют разный масштаб и размер изображения.

Источник: space.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 160 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
Блог Наука и космос 237 8934 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как млекопитающие научились пить молоко: юрский хищник опередил эволюцию на десятки миллионов лет

Способность выкармливать потомство молоком дала млекопитающим решающее эволюционное преимущество, однако точное время и порядок появления этой адаптации долгое время оставались предметом споров....

Как кошка воспитывает котят и почему шипение не всегда означает наказание

Котёнок возится возле маминого хвоста, карабкается ей на спину, заглядывает в морду. Кошка некоторое время лежит спокойно, потом поворачивается, шипит и выставляет лапу. Подобную сцену легко...

«Мэри Роуз»: как в 1982 году подняли со дна корабль XVI века

Утром 11 октября 1982 года у Портсмута на поверхности воды медленно появилась тёмная деревянная стена. Она не была похожа на целый корабль: сохранилась в основном одна сторона корпуса,...

Либерея Ивана Грозного: страховка на миллиард для библиотеки, которую никто не нашёл

Библиотеку Ивана Грозного ищут 400 лет, а в 1997 году её даже застраховали на миллиард долларов. Разбираем, что известно о Либерее и почему её до сих пор не нашли.