Любитель астрономии Корнелис ван Зёйлен собрал мозаику из всех 110 объектов каталога Мессье, потратив на съёмку 352 часа 13 минут. На изображении объединены галактики, звёздные скопления и туманности, которые обычно фотографируют по отдельности. Проект занял около полутора лет и потребовал многочисленных ночных наблюдений.

Для съёмки ван Зёйлен использовал два телескопа — Askar 103APO и William Optics Redcat 51 MK2.5, а также астрономические камеры ZWO и набор фильтров. Полученные кадры он обработал в Photoshop и специализированной программе PixInsight. Часть объектов астрофотограф снимал с балкона своего дома в нидерландском городе Хейло, а ради других выезжал за город, чтобы деревья и постройки не мешали обзору.

Каталог Мессье составил в XVIII веке французский астроном Шарль Мессье. Он включал объекты глубокого космоса, которые можно было спутать с кометами. В него входят, например, галактика Андромеды, Плеяды и туманность Ориона. Мозаика ван Зёйлена объединяет весь каталог в одной работе, хотя отдельные объекты на ней имеют разный масштаб и размер изображения.

Источник: space.com