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Международная группа ученых эксперимента Telescope Array зафиксировала прибытие на Землю космического луча ультравысокой энергии, получившего название «Аматэрасу». Наземный комплекс сцинтилляционных детекторов в штате Юта зарегистрировал импульс с энергией 244 эксаэлектронвольта, что соответствует 39 джоулям в одной субатомной частице.

Зафиксированное значение энергии делает частицу Аматэрасу вторым по мощности зарегистрированным космическим лучом за всю историю наблюдений. Показатель уступает только частице Oh-My-God, обнаруженной в 1991 году с энергией 320 эксаэлектронвольт. Энергия одиночной субатомной частицы Аматэрасу сопоставима с кинетической энергией падения кирпича на ногу с высоты одного метра или броска бейсбольного мяча со скоростью 96 километров в час.

Автор: NASA's Goddard Space Flight Center Источник: commons.wikimedia.org

Прибытие частицы такой мощности противоречит пределу Грейзена — Зацепина — Кузьмина. Этот теоретический порог составляет 50 эксаэлектронвольт и описывает взаимодействие высокоэнергетических частиц с фотонами реликтового излучения — теплового фона Вселенной, сохранившегося после Большого взрыва. Из-за такого взаимодействия космические лучи должны терять энергию при преодолении больших расстояний, поэтому источник частицы должен располагаться не дальше 160 миллионов световых лет от Земли.

Однако расчет траектории показал, что Аматэрасу прибыла со стороны Локальной пустоты — области космоса с низкой плотностью материи, граничащей с Млечным Путем. В этой зоне отсутствуют астрофизические объекты с мощными магнитными и гравитационными полями, способные разогнать протоны или атомные ядра до подобных скоростей. Поскольку заряженные частицы столь высокой энергии практически не отклоняются межгалактическими магнитными полями, физики пока не могут объяснить источник происхождения зафиксированного импульса.

Источник: Techno-Science.net