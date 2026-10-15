Площадь морского льда в Арктике продолжает сокращаться и зимой, и летом, а сам ледяной покров становится тоньше и моложе. В сентябре 2026 года площадь льда уменьшилась примерно до 4,6 млн км² — это десятый наименьший показатель за всю историю спутниковых наблюдений. При этом в марте был зафиксирован рекордно низкий зимний максимум, повторивший результат 2025 года.

По данным NASA и Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), сезонный минимум пришёлся на 12 сентября. Сопоставимые спутниковые измерения ведутся с конца 1978 года, поэтому нынешние показатели позволяют оценить изменения арктического ледяного покрова почти за полвека. Все летние минимумы с 2007 по 2026 год входят в число 20 самых низких за этот период, а абсолютный минимум зарегистрировали в сентябре 2012 года.

Сокращается не только площадь льда, но и его многолетние запасы. Ледяной покров, переживший несколько летних сезонов, обычно толще и устойчивее к потеплению, чем лед, сформировавшийся за одну зиму. Однако многолетнего льда становится меньше, а его место всё чаще занимает тонкий однолетний покров, который легче разрушается при возвращении тёплой погоды.

В последние десять лет темпы сокращения летнего ледяного покрова замедлились по сравнению с более ранними периодами. Один из факторов — увеличение облачности над Арктикой, из-за которого до поверхности льда доходит меньше солнечного излучения. Но относительная стабилизация не вернула площадь льда к прежним значениям: она по-прежнему значительно ниже исторического среднего уровня.

Изменения заметны и в холодный сезон. В марте 2026 года площадь арктического льда достигла годового максимума, который статистически совпал с минимумом зимнего сезона 2025 года — оба результата стали самыми низкими за весь ряд спутниковых измерений. Учёные связывают долгосрочное сокращение ледяного покрова с ростом глобальной температуры, хотя ежегодные колебания зависят и от естественных климатических процессов.

По оценкам исследователей, до 2050 года Северный Ледовитый океан может хотя бы раз практически полностью освободиться ото льда летом. Речь идёт именно о летнем сезоне, а не об исчезновении льда на постоянной основе. Для отслеживания изменений спутники используют микроволновые датчики: они различают лёд и открытую воду даже сквозь облака, обеспечивая непрерывные наблюдения в условиях полярной погоды.

Источник: sciencedaily