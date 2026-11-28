Морской лёд вокруг Антарктиды в октябре 2026 года сократился до минимальной площади за всю историю спутниковых наблюдений. Всего за четыре недели после зимнего максимума ледяной покров уменьшился примерно на 1,3 млн км² — это площадь, сопоставимая с территорией Северной территории Австралии. Данные опубликованы Австралийским антарктическим управлением (AAD).

11 сентября площадь морского льда достигла 17,72 млн км². Это был уже третий самый низкий зимний максимум с начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Затем сокращение резко ускорилось: к середине октября площадь льда опустилась примерно до 2,3 млн км² ниже многолетнего среднего значения для этого периода, или на 12%. Для середины октября это худший показатель за всю историю наблюдений.

Проблема заключается не только в сокращении площади. Спутниковые данные показывают, что лёд позднее формируется осенью и раньше исчезает весной. В некоторых районах Антарктики продолжительность сезона морского льда уже уменьшилась на три-четыре месяца. Причём четыре самых низких зимних максимума за период с 1979 года пришлись на последние четыре года.

Сокращение ледяного покрова связывают с повышением температуры верхних слоёв океана, изменениями ветров и атмосферных температур. Последствия затрагивают всю антарктическую экосистему: морской лёд служит средой обитания для криля и источником пищи для него, а также платформой для размножения императорских пингвинов. В 2023 году преждевременное разрушение прибрежного льда привело к гибели птенцов примерно в 20% колоний этих птиц. Теперь учёным предстоит выяснить, насколько далеко зашли изменения океанической системы. Австралийская программа исследований планирует отдельную экспедицию в зону сезонного льдообразования на 2028 год.

Источник: phys.org