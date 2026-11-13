Аминокислоты с Бенну указали на разные условия формирования «кирпичиков жизни» в Солнечной системе

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Миссия OSIRIS-REx доставила образцы с астероида Бенну на Землю в 2023 году. В пробах обнаружили 14 из 20 аминокислот для построения белков, а также четыре компонента ДНК и РНК.

Иллюстрация: космический аппарат NASA OSIRIS-REx у астероида Бенну. Фото: NASA Автор: NASA / Goddard / Univ. of Arizona Источник: www.universetoday.com

Новое исследование сосредоточено на бета-аланине. Ведущий автор Офели МакИнтош из Университета Пенсильвании сравнила образцы Бенну и метеорита Мурчисон, чтобы понять, как формировались эти вещества. Учёные применили анализ изотопов углерода и азота внутри одной молекулы. Профессор Кэтрин Фримен отметила огромную разницу между соседними атомами.

Результаты показали, что одинаковые по составу молекулы сформировались в разных частях протопланетного диска. Условия в этих регионах ранней Солнечной системы сильно отличались. Бета-аланин не используется земными организмами для строительства белков, но важен для пребиотической химии. Открытие расширяет представления о разнообразии условий для зарождения жизни.

Источник: Universe Today