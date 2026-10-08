Американский ядерный микрореактор 1 МВт выйдет на полную мощность в 2027 году

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Американская компания Deployable Energy в 2027 году проведёт полный мощностной тест своего ядерного микрореактора Unity Nuclear Battery на площадке DOME Национальной лаборатории Айдахо. Реактор мощностью 1 МВт электрической энергии уже в июне 2026 года вышел на критичность примерно за 150 дней с начала проекта — это первый такой результат в рамках программы Nuclear Energy Launch Pad.

Автор: INL/Deployable Energy Источник: www.prnewswire.com

Unity представляет собой компактный транспортабельный микрореактор с лёгководным замедлителем и гелиевым охлаждением. В ходе испытаний его планируют загрузить топливом на заводе, перевезти уже заправленным, установить в DOME, вывести на полную мощность, а затем переместить на другую точку внутри лаборатории. Это проверит не только работу самого реактора, но и весь цикл заводской сборки, транспортировки с топливом и повторного развёртывания.

DOME — первый в мире испытательный стенд для микрореакторов, открытый в апреле 2026 года. Он рассчитан на эксперименты мощностью до 20 МВт тепловых и переоборудован из корпуса экспериментального реактора-размножителя EBR-II. Deployable Energy стала второй компанией, получившей доступ к стенду после Radiant. Тесты пройдут за счёт самой компании и дадут данные по производительности, системам управления и безопасности.

Результаты 2027 года должны подтвердить, что такой «ядерный аккумулятор» можно серийно производить и быстро разворачивать на промышленных объектах, судах и в удалённых районах без строительства полноценных АЭС на каждом месте.

Источник: prnewswire

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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