Американец заявил, что нашёл тело снежного человека — Корнеллский университет всё отрицает

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| Новость | Наука и космос

Американец Чарльз Стюарт, известный под прозвищем Snake the Bigfoot Hunter, утверждает, что обнаружил останки снежного человека в горах Адирондак в штате Нью-Йорк ещё в 2024 году. По его словам, анализ биологических образцов показал необычное происхождение существа: 58,5% его ДНК якобы связано с неандертальцами и денисовцами. Однако Корнеллский университет, которому Стюарт приписывает проведение исследования, отрицает своё участие в анализе.

Автор: grok Источник: grok.com

Стюарт утверждает, что нашёл восьмифутовое существо — около 2,44 м ростом. Он опубликовал фотографии предполагаемых останков и документ, который называет лабораторным отчётом Корнеллского университета. По версии охотника, снежный человек погиб от травм, нанесённых другим, ещё более крупным представителем своего вида.

Заявление вызвало скептическую реакцию даже среди исследователей, которые сами занимаются поисками снежного человека. Представители Bigfoot Field Researchers Organization сомневаются в подлинности находки и считают останки подделкой. История напоминает предыдущие громкие заявления: в 2005 году сообщение о поимке снежного человека оказалось мистификацией, а в 2008-м за замороженные останки легендарного существа выдали резиновый костюм.

Стюарт настаивает на своей версии и обвиняет университет во лжи, заявляя о намерении подать иск на 10 млн долларов. Пока независимого подтверждения происхождения останков и заявленных результатов анализа нет. Поэтому история о ДНК снежного человека остаётся неподтверждённым утверждением, а не научным открытием.

Источник: popularmechanics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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