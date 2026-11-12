Американцы запустили ядерный реактор, которому не нужна электростанция — у него другая задача

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| Новость | Наука и космос

Экспериментальный реактор Groves-1 компании Oklo получил от Министерства энергетики США разрешение на полноценную исследовательскую эксплуатацию. Теперь инженеры смогут проверять критически важное оборудование, обучать операторов и собирать данные для разработки будущих атомных установок.

Автор: Facility Solutions Group Источник: interestingengineering.com

Реактор построили в Техасе по федеральной программе Reactor Pilot Program. В августе 2026 года он впервые достиг критичности — состояния, при котором ядерная цепная реакция становится самоподдерживающейся. От начала строительства до этого этапа прошло менее года. Groves-1 стал первым проектом программы, достигшим критичности на частной территории.

Одним из основных направлений испытаний станет проверка приводов управляющих стержней, регулирующих интенсивность ядерной реакции. Во время запуска инженеры также использовали очки с системой отслеживания взгляда, чтобы выяснить, на какие приборы и элементы управления оператор обращает внимание. Эти данные помогут улучшить человеко-машинные интерфейсы и компоновку пультов будущих атомных станций.

Полученный опыт планируют использовать при создании следующего объекта — Groves-2 Forge. Это пилотный комплекс для производства медицинских радиоизотопов, в первую очередь лютеция-177, который применяют в таргетной терапии онкологических заболеваний. Проект предусматривает объединение облучения материалов в реакторе и последующей переработки радиоактивных веществ на одной площадке.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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