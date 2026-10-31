Акулы могут быть старше деревьев на 60 млн лет, но есть важная оговорка

Первые следы существ, напоминавших акул, появились в окаменелостях около 450 млн лет назад. Это примерно на 60 млн лет раньше первых деревьев. Однако утверждение, что акулы старше лесов, не совсем точное: всё зависит от того, каких древних рыб считать настоящими акулами. К такому выводу пришли специалисты, опрошенные научным изданием Live Science.

Самые древние свидетельства существования акулоподобных животных — крошечные зубчатые чешуйки, называемые дермальными дентиклами. Их обнаружили в отложениях ордовикского периода возрастом около 450 млн лет. По строению они напоминают элементы шероховатой кожи современных акул. Но однозначно установить, принадлежали ли эти окаменелости именно акулам, а не их далёким родственникам, пока нельзя.

Если использовать более строгие критерии, история акул начинается примерно 400 млн лет назад. К этому времени относятся древние хрящевые рыбы, обладавшие характерными признаками акул, в том числе особой структурой минерализованной хрящевой ткани.

Один из важных представителей этой группы — Doliodus problematicus, живший в девонском периоде. Для сравнения, первые деревья появились около 390 млн лет назад. Среди древнейших известных форм — Calamophyton и Eospermatopteris, а род Archaeopteris уже обладал высоким древесным стволом, листьями и развитой корневой системой.

При этом современные акулы значительно моложе своих предполагаемых предков. Древнейшие представители групп, к которым относятся ныне живущие акулы, появились примерно 195 млн лет назад, в юрском периоде. Палеонтолог Джон Мейзи из Американского музея естественной истории объясняет, что провести чёткую границу между акулами и их предшественниками по ископаемым останкам непросто. Поэтому корректнее говорить, что эволюционная линия акулоподобных рыб старше деревьев, тогда как современные акулы появились гораздо позже.

Источник: livescience