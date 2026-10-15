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Учёные обнаружили 11 742 разновидности вирусов в глубоководных отложениях Тихого океана. Более 99% из них — 11 662 разновидности — ранее не были известны науке. Исследование охватило район Кларион-Клиппертон между Мексикой и Гавайями, где планируют добывать металлы со дна океана.

Материалом для работы стали более 60 образцов донных отложений, собранных Китайской ассоциацией исследований и разработок минеральных ресурсов океана. Генетический анализ показал, что вирусные сообщества этого района заметно отличаются от уже изученных. С глобальными базами данных совпали лишь около 4% белковых кластеров, использованных для сравнения.

Обнаруженные вирусы заражают преимущественно прокариот — бактерии и другие организмы без оформленного клеточного ядра. Они участвуют в круговороте углерода, азота, фосфора и серы, а также могут влиять на способность микроорганизмов переносить высокие концентрации металлов. Большинство выявленных вирусов не представляет известной угрозы для здоровья человека.

Результаты важны на фоне планов по добыче полиметаллических конкреций, содержащих марганец, никель и кобальт. Работа горнодобывающей техники способна поднимать облака осадка и нарушать среду обитания микроорганизмов. Каталог вирусов поможет оценивать состояние экосистемы до начала промышленной разработки и отслеживать возможные изменения в будущем.

Источник: interestingengineering