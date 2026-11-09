98 тонн тяги: многоразовый ракетный двигатель Prometheus на метане успешно прошёл наземные испытания

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| Новость | Наука и космос

Многоразовый ракетный двигатель Prometheus с тягой около 100 тонн успешно прошёл серию огневых испытаний в Германии. Во время тестов европейские специалисты несколько раз запускали его в течение одного дня, каждый раз добиваясь устойчивой работы. Для перспективных многоразовых ракет это принципиально важно: двигатель должен не только обеспечивать разгон ступени, но и повторно включаться после выключения во время полёта.

Автор: ArianeGroup Источник: interestingengineering.com

Испытания состоялись 29 октября на стенде P5 Германского центра авиации и космонавтики (DLR) в Лампольдсхафене. Двигатель разработала французская компания ArianeGroup при поддержке Европейского космического агентства (ESA). Prometheus использует жидкий метан и жидкий кислород, а его тяга достигает примерно 980 кН — сопоставимо с показателями двигателя Vulcain 2.1, применяемого на ракете Ariane 6.

Особое значение имеет способ повторного запуска. Prometheus смог включаться без отдельной системы высокого давления для запуска двигателя. Вместо неё используются давление на входе в двигатель и штатные системы подачи компонентов топлива. По данным ESA, для европейского двигателя этого класса это первое подобное достижение. Кроме того, модернизированный стенд P5 теперь позволяет проводить до пяти запусков за один испытательный день, проверять продолжительную работу двигателя и менять уровень тяги.

В ходе кампании также испытали новую камеру сгорания, изготовленную методом Cold Gas Spray. При этой технологии металлический порошок с высокой скоростью наносят на поверхность детали, где частицы соединяются в прочный слой без плавления. Такой способ позволяет изготавливать сложные компоненты быстрее и потенциально снижать их стоимость. Следующий этап программы связан с усовершенствованной версией Prometheus Mark 2: её первоначальные испытания ArianeGroup планирует провести на площадке в Верноне во Франции.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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