900 миллионов галактик. Телескоп Euclid показал первую карту темной Вселенной
Европейское космическое агентство опубликовало релиз данных DR1 миссии Euclid. Телескоп составил карту, включающую более 900 миллионов галактик.
Общий объем переданной информации превысил 1,7 миллиона гигабайт. Наблюдения охватывают около 14 процентов площади неба, которую планируют изучить. Главная цель миссии — создать 3D-карту Вселенной и раскрыть природу темной энергии и материи. В каталоге обнаружили около 15 тысяч случаев сильного гравитационного линзирования. Ранее ученым было известно лишь о тысяче таких явлений. Также найдено более 60 миллионов кандидатов в квазары.
При линзировании галактики на переднем плане искривляют свет объектов на заднем фоне. Это позволяет ученым измерять общую массу галактик, включая невидимую темную материю. Телескоп запустили в июле 2023 года. Следующая часть данных будет опубликована в середине 2027 года.
Источник: Max-Planck-Gesellschaft
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