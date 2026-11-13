900 миллионов галактик. Телескоп Euclid показал первую карту темной Вселенной

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| Новость | Наука и космос

Европейское космическое агентство опубликовало релиз данных DR1 миссии Euclid. Телескоп составил карту, включающую более 900 миллионов галактик.

Группа галактик Мессье 81. Крупная спиральная галактика М81 (справа) и её меньшая соседка NGC 3077 (слева). Снимок телескопа «Евклид». Расстояние — около 12 млн световых лет.
Группа галактик Мессье 81. Крупная спиральная галактика М81 (справа) и её меньшая соседка NGC 3077 (слева). Снимок телескопа «Евклид». Расстояние — около 12 млн световых лет.
Автор: ESA/Euclid/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO Источник: www.mpg.de

Общий объем переданной информации превысил 1,7 миллиона гигабайт. Наблюдения охватывают около 14 процентов площади неба, которую планируют изучить. Главная цель миссии — создать 3D-карту Вселенной и раскрыть природу темной энергии и материи. В каталоге обнаружили около 15 тысяч случаев сильного гравитационного линзирования. Ранее ученым было известно лишь о тысяче таких явлений. Также найдено более 60 миллионов кандидатов в квазары.

Скопление галактик Abell 3128 в созвездии Часы. Снимок сделан космическим телескопом «Евклид» (Euclid) в рамках первого релиза данных (DR1). Расстояние до объекта — около 800 млн световых лет.
Скопление галактик Abell 3128 в созвездии Часы. Снимок сделан космическим телескопом «Евклид» (Euclid) в рамках первого релиза данных (DR1). Расстояние до объекта — около 800 млн световых лет.
Автор: ESA/Euclid/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO Источник: www.mpg.de

При линзировании галактики на переднем плане искривляют свет объектов на заднем фоне. Это позволяет ученым измерять общую массу галактик, включая невидимую темную материю. Телескоп запустили в июле 2023 года. Следующая часть данных будет опубликована в середине 2027 года.

Источник: Max-Planck-Gesellschaft

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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