7000 километров по океану: генетики выяснили, что первые поселенцы Гавайев приплыли с острова Пасхи

Первые люди, заселившие Гавайские острова, с большой вероятностью, прибыли с Рапа-Нуи (острова Пасхи), преодолев около 7000 километров открытого океана. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Александра Иоаннидиса из Стэнфордского университета и Кеолу Фокса из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав геномы более 1000 полинезийцев. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Остров Кауаи, Гавайи, США Автор: Karsten Winegeart Источник: unsplash.com

Гавайи — единственный полинезийский остров в Северном полушарии. До ближайшего населённого полинезийского острова отсюда больше 1800 миль (около 2900 км), а до Рапа-Нуи — примерно 7100 км. Как заявил соавтор исследования Кеолу Фокс, самыми близкими родственниками оказались жители именно этих двух самых удалённых островов.

Генетики сопоставили полные геномы 317 коренных гавайцев, 12 жителей Рапа-Нуи, восьми жителей Мангаревы, а также населения островов Общества, Туамоту, Маркизских, Австральных, Самоа и Тонга. Алгоритмы искали идентичные фрагменты ДНК, оставшиеся от общих предков, и на их основе построили около 2500 генеалогических деревьев. В 61% деревьев Гавайи и Рапа-Нуи образовали отдельную общую ветвь, Мангарева — примерно в 10%, Маркизские острова — менее чем в 3%. Вывод проверили четырьмя независимыми способами.

По мнению авторов исследования, оба острова заселила одна культура мореплавателей из Французской Полинезии. Они назвали её Holomoana Nui — «великое океанское плавание» по-гавайски. Предки жителей Рапа-Нуи добрались туда в XIII веке с Мангаревы, преодолев более 2400 км. Часть из них затем отправилась на Гавайи, вероятно, в том же столетии. Генетика не показывает, какой остров заселял какой, уточнил Фокс: данные говорят лишь о более недавних общих предках у гавайцев и жителей Рапа-Нуи.

Ключевые острова Полинезийского треугольника — тихоокеанского региона, которые, в отличие от зловещего Бермудского, известны миру исключительно с лучшей стороны как край райских островов и древней культуры мореплавателей. Автор: Kahuroa Источник: www.planetary.org

Анализ 581 генома жителей Таити указал, что остров заселили около 1069 года; эффективная численность основателей составила порядка 800 человек. Каждое новое заселение небольшой группой создавало «эффект основателя», при котором редкие гены становятся частыми. У европейских популяций, например у амишей и финнов, он изучен давно, а у восточных полинезийцев, по словам Александра Иоаннидиса, выражен более чем в десять раз сильнее.

Во Французской Полинезии выявили три варианта генов, вызывающих болезни глаз и почек: ADAMTSL4, PDE6B и FAN1 встречаются у одного из 40, 27 и 45 человек соответственно. Для коренных гавайцев аналогичных оценок пока нет: образцов недостаточно.

Источник: stanford.edu