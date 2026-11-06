4300 метров над уровнем моря: Китай заставил солнечную электростанцию работать после заката

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| Новость | Наука и космос

Китай подключил к энергосети солнечную тепловую электростанцию мощностью 50 МВт, построенную на высоте около 4300 метров над уровнем моря. Объект находится в округе Нгари Тибетского автономного района и стал самой высокогорной подключённой к сети солнечной тепловой электростанцией в мире. Электроэнергию он начал вырабатывать 6 ноября 2026 года.

Автор: «Синьхуа» Источник: news.ifeng.com

Электростанция входит в демонстрационный проект CGN по созданию безуглеродной энергетической системы. Его общая установленная мощность составляет 150 МВт, а инвестиции оцениваются примерно в 2,4 млрд юаней. Помимо солнечной тепловой установки, комплекс объединяет другие источники генерации и системы хранения энергии.

Солнечные панели обеспечивают дневную генерацию, а избыток электричества направляется на нагрев расплавленной соли с помощью электрического нагревателя. Накопленное тепло затем используется для получения пара и вращения турбины. Это позволяет переносить часть выработки на вечерние и ночные часы, когда фотопанели уже не работают. По данным CGN, установка оснащена крупнейшим в мире электрическим нагревателем расплавленной соли среди солнечных тепловых электростанций.

После выхода на полную мощность весь комплекс должен производить около 270 млн кВт·ч электроэнергии в год и предотвращать выброс примерно 168 200 тонн углекислого газа. Строительство велось в сложных условиях высокогорья: на высоте 4300 метров ниже плотность воздуха, сильнее ультрафиолетовое излучение и заметнее перепады температуры. Во время строительства проект обеспечил работой более 500 местных фермеров и скотоводов.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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