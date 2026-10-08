30,06 °C в центральной части Тихого океана: ключевая зона Эль-Ниньо побила рекорд 2015 года

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| Новость | Наука и космос

Центральная часть Тихого океана впервые прогрелась выше 30 °C — это новый рекорд для ключевой зоны наблюдения за Эль-Ниньо. 5 октября температура поверхности в регионе Ниньо-3.4 достигла предварительных 30,06 °C, что примерно на 3,4 °C выше средней для начала октября. Данные основаны на массиве NOAA OISST.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Речь идёт о полосе экваториального Тихого океана между 5° с. ш. и 5° ю. ш., от 120° до 170° з. д. Именно Ниньо-3.4 используют как один из основных показателей развития Эль-Ниньо. Предыдущий максимум абсолютной температуры в этой области составлял 29,82 °C и был зафиксирован 17 ноября 2015 года. Для начала октября обычное значение здесь составляет около 26,7 °C, поэтому нынешний показатель заметно выходит за привычный диапазон.

Важна не только сама отметка 30 °C. По данным NOAA, опубликованным 8 октября, трёхмесячный показатель относительной температуры Ниньо-3.4 уже достиг уровня, соответствующего очень сильному Эль-Ниньо, а вероятность исторически мощного события остаётся высокой: для периода октябрь-декабрь она оценивается в 83%. NOAA ожидает дальнейшего усиления явления, причём сильный или очень сильный Эль-Ниньо, вероятно, сохранится до начала 2027 года.

Исследователи считают, что нынешняя картина может быть связана не только с усилением самого Эль-Ниньо, но и с изменением его структуры. В последние десятилетия всё заметнее стали события с максимальным прогревом центральной части Тихого океана, тогда как исторически многие сильные эпизоды были сосредоточены восточнее. Учёные допускают, что глобальное потепление способно менять взаимодействие атмосферы и океана и создавать условия для более продолжительных и необычно сильных эпизодов, однако считать нынешний рекорд доказательством появления нового постоянного типа Эль-Ниньо пока рано.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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