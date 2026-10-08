287 генов против старения: расшифрован геном старейшего сухопутного животного планеты

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Международная команда ученых расшифровала геном и эпигеном старейшего сухопутного животного на планете — гигантской черепахи Джонатана, чей возраст оценивается в 194 года. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, продолжительность жизни рептилии обусловлена набором специфических генных вариантов и сохранением стабильной регуляции работы митохондрий, характерной для молодых особей.

Для альдабрских черепах 90-летний рубеж считается предельным возрастом, однако Джонатан превзошел его почти вдвое. Преодолев отметку в 190 лет, он официально признан старейшим из ныне живущих сухопутных животных на планете.
Для альдабрских черепах 90-летний рубеж считается предельным возрастом, однако Джонатан превзошел его почти вдвое. Преодолев отметку в 190 лет, он официально признан старейшим из ныне живущих сухопутных животных на планете.
Автор: Правительство острова Святой Елены Источник: www.cam.ac.uk

Джонатан относится к виду альдабрских черепах (Aldabrachelys gigantea) и с 1882 года живет на острове Святой Елены. В природе средняя продолжительность жизни этого вида составляет около 80 лет, а максимальная редко превышает 90-96 лет. Таким образом, возраст самца превосходит стандартную видовую норму практически на целое столетие.

Сбор биоматериала проводился без забора крови: власти острова исключили инвазивные процедуры во избежание инфекций. Ветеринар собрал клетки эпителия со слизистой оболочки рта черепахи во время кормления. Полученные данные авторы сопоставили с геномами других альдабрских черепах разного возраста и геномом человека.

Секвенирование ДНК выявило у Джонатана 287 индивидуальных вариантов генов, отсутствующих у сородичей. Анализ показал, что эти вариации задействованы в ключевых механизмах противодействия старению: восстановлении повреждений ДНК, подавлении опухолей, регуляции метаболизма инсулина и контроле воспалительных процессов.

Сейшельская черепаха Джонатан (на фото слева) — старейшее сухопутное животное на планете. На остров Святой Елены его привезли еще в 1882 году.
Сейшельская черепаха Джонатан (на фото слева) — старейшее сухопутное животное на планете. На остров Святой Елены его привезли еще в 1882 году.
Автор: A L Innes Источник: www.cam.ac.uk

Кроме последовательности ДНК, ученые оценили эпигеном — систему химических меток, включающих и выключающих гены. Старение обычно ведет к росту эпигенетической энтропии — хаотизации этих меток. У Джонатана общий показатель энтропии соответствовал преклонному возрасту, но промоторы 272 генов избежали деградации.

Эти участки регулируют дыхательную цепь митохондрий — органелл, снабжающих клетки энергией. Профиль данных промоторов у 194-летней черепахи совпал с показателями молодых особей в возрасте 5 и 12 лет. Стабильное производство энергии позволило тканям функционировать без сбоев на протяжении двух веков. Ученые планируют использовать эти данные для поиска биохимических мишеней, способных замедлить клеточное увядание человека.

Источник: cam.ac.uk

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